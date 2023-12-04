Токаев поставил ряд задач перед министром обороны

Президент
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

Касым-Жомарт Токаев принял министра обороны Руслана Жаксылыкова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Фото: пресс-служба президента РК

В ходе встречи президент – верховный главнокомандующий Вооруженными силами РК заслушал доклад министра об итогах деятельности оборонного ведомства за 2023 год, новых подходах в боевой подготовке войск, состоянии учебной и полигонной базы.

Особое внимание было уделено вопросам исполнения государственного оборонного заказа, поступлению новых образцов авиационной техники, включая беспилотные комплексы, вооружения войск противовоздушной обороны, модернизированной бронетехники и средств связи.

Кроме того, глава государства был проинформирован о проводимой работе ведомства по призыву на срочную воинскую службу, мерах, направленных на повышение статуса и денежного довольствия военнослужащих.

Касым-Жомарт Токаев отметил необходимость повышения потенциала казахстанского миротворческого контингента для участия в миссиях под эгидой ООН.

В завершение встречи президент поставил перед министром ряд задач по взаимодействию с отечественными оборонными предприятиями, развитию территориальной обороны, сил специальных операций, усилению военно-патриотической работы.

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