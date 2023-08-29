Президент поставил ряд задач перед представителями системы защиты прав человека

Ряд приоритетных задач, стоящих перед системой защиты прав человека, озвучил глава государства Касым-Жомарт Токаев на встрече с омбудсменами со специальным мандатом и представителями правозащитных структур, передает Kazpravda.kz .

Фото пресс-службы президента РК

"Хочу обозначить ряд приоритетных задач, стоящих перед системой защиты прав человека. Первое - правозащитным и правоохранительным структурам важно сосредоточиться на превентивных мерах. Нужно проактивно работать по всем потенциально проблемным направлениям. Следует развивать инструменты прогноза и профилактики нарушений прав граждан. Во многом успешное решение этой задачи зависит от тесного взаимодействия с гражданским обществом", – сказал президент.

По его словам, правозащитные институты должны консолидировать вокруг себя экспертов и специалистов неправительственных организаций.

"На вашей площадке должен развиваться открытый диалог с правозащитным сообществом. Сейчас наблюдается недостаток такого партнерства. Комиссии по правам человека при президенте нужно активно вовлекать различных экспертов в процессы оценки хода реформ. Большое значение имеет взаимодействие с международными структурами, а также внедрение в казахстанскую практику индикаторов, используемых партнерами для оценки ситуации с правами человека в нашей стране. Важно усилить работу в этом направлении, задействовав все ресурсы членов комиссии", – продолжил глава государства.

По мнению президента, следующая задача – это дальнейшее совершенствование деятельности Конституционного суда. Он отметил, что граждане поднимают вопросы соответствия Конституции отдельных положений законов и других нормативных правовых актов.

"Это подчеркивает необходимость проведения правительством критического мониторинга законодательства. При этом, по результатам правового мониторинга важно обеспечить учет и законодательное закрепление решений Конституционного суда. Следует наладить тесное взаимодействие парламента с Конституционным судом. Пользуясь правом законодательной инициативы, депутаты мажилиса могут вносить изменения в нормативные правовые акты. Третье - необходимо повысить эффективность работы омбудсмена и уполномоченных со специальным мандатом. Важно наращивать потенциал их участия в процессах выработки государственных решений", – заявил Токаев.

Кроме того, как отметил президент, правительству и акимам необходимо включить представителей омбудсмена во все консультативные органы. Основная задача уполномоченных – настойчиво продвигать интересы граждан и защищать их права.

"Национальная система защиты прав ребенка должна эффективно обеспечивать устранение рисков для детей и семьи. Для этого уполномоченный в данной сфере должен получить все возможности для консолидации общественных и государственных институтов. Правительству нужно проработать вопросы дальнейшего развития института уполномоченного по правам ребенка, укрепления его инфраструктуры и статуса представительств на местах. Четвертое - необходимо обеспечить безукоризненную работу судебной и правоохранительной систем", – сказал глава государства.

По данным Токаева, статистика показывает рост недовольства граждан решениями судов, надзорных и правоохранных структур. Он отметил, что люди не могут добиться справедливости в уполномоченных органах и вынуждены обращаться в администрацию президента. Поток жалоб всегда увеличивается.

"Анализ поступивших обращений показывает, что больше всего люди жалуются на суды, полицию и прокуратуру. Это огромная проблема, которая должна решаться с вашим непосредственным участием. Никто не вправе препятствовать работе уполномоченных. Прокуратура, правительство и акимы должны оказать необходимое содействие, чтобы снять этот вопрос с повестки. Пятое - нужно повышать правовую грамотность граждан и расширять информационное присутствие правозащитных институтов. В современных условиях возрастает значение правовой пропаганды и правового воспитания граждан. Важно задействовать потенциал всех правозащитных институтов с вовлечением широкого круга экспертов. Вы должны постоянно задавать повестку в публичном поле. Зачастую социальное напряжение и иждивенческие настроения распространяются именно из-за правовой неграмотности", – сообщил Касым-Жомарт Токаев .

По его словам, многие люди не умеют отстаивать свои интересы в правовом поле, пользоваться существующими инструментами.

Президент добавил, что большинство нарушений прав и свобод граждан происходит на периферии, где ограничен доступ к информационным ресурсам и юридической помощи.