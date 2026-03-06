Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев поздравил женщин с весенним праздником – Международным женским днем, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Он отметил, что женщина – незыблемая опора жизни, истинный источник благополучия. Сердце женщины, качающей своей рукой и колыбель, и весь мир, – обитель добродетели. Поэтому справедливо утверждение: почитание Женщины – это и есть почитание всего Народа.

«Сегодня в Акорде я выражаю искреннюю признательность и благодарность вам и всем женщинам Казахстана. Наш народ во все времена превозносил матерей, оберегал сестер и с особым уважением относился к дочерям, отводя им самое почетное место. Испокон веков священные ценности нашего народа неразрывно связаны с образом Ана – Матери: «Отан Ана» (Родина-Мать), «Жер Ана» (Мать-Земля), «Ана тілі» (Родной язык). Древняя мудрость гласит: «От предков – завет, от матери – добродетель». Эта традиция, имеющая глубокий смысл, в наше переменчивое и сложное время непременно должна найти свое продолжение. В этом заключается наш долг перед будущими поколениями. Ведь именно через материнскую заботу и воспитание в сознание детей закладываются наш национальный код, язык, духовность и традиции», - сказал Президент.

В отечественной истории было немало женщин, которые наравне с мужчинами высоко несли знамя мужества и патриотизма. Народная мудрость гласит: «Қыздың қырық жаны бар». Имена царицы Томирис, Айша-биби, Домалак ана, Сююмбике, ханши Айганым и Зере ана навсегда останутся в памяти народа.

Казахстанки успешно трудятся во благо страны и вносят огромный вклад в развитие страны. Немало представительниц прекрасного пола работают на ответственных должностях, сопряженных с трудностями и риском. Храня верность долгу перед Родиной, многие стоят на страже Закона и Порядка. Более половины судейского корпуса страны – женщины. В структурах гражданской защиты, прокуратуры, органов внутренних дел, обороны и специальных служб трудятся более 45 тысяч женщин. Недавно в Дубае прошли соревнования спецподразделений SWAT Challenge. На этом престижном международном турнире лучшей среди женщин стала наша сборная команда «Томирис», которая не оставила никаких шансов соперницам. В упорной борьбе девушки показали пример стойкости и мастерства. Безусловно, эти качества присущи только настоящим героиням, продолжающим традиции Алии Молдагуловой и Маншук Маметовой.

«Вместе с тем сегодня я хочу назвать имена многих наших соотечественниц, которые самоотверженно трудятся в сферах науки, искусства, спорта, здравоохранения, на государственной службе, в бизнесе и других важных областях. Марфуға Әжіғалиева – более полувека в практической медицине, 40 лет работала участковым терапевтом, является основателем семейной династии врачей. Сегодня награждается высшим орденом нашей страны «Отан». Руководитель крестьянского хозяйства в области Жетысу Шакира Идрисова работает в сфере сельского хозяйства ровно 50 лет, при этом добивается высоких производственных результатов и пользуется авторитетом в районе и области. Мною принято решение наградить ее высоким орденом «Еңбек даңқы» I степени. Трехкратная чемпионка мира по шахматам Бибисара Асаубаева прославляет Казахстан как интеллектуальную нацию. Ей будет вручен орден «Барыс» ІІ степени. К сожалению, в связи с ситуацией на Ближнем Востоке она не смогла сегодня приехать в Астану из-за рубежа», - сказал Глава государства.

Почетное звание «Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері» присуждено заместителю председателя Сената Парламента, опытному специалисту финансовой сферы Ольге Перепечиной, а также депутатам Мажилиса Снежанне Имашевой, Екатерине Смышляевой.

«Они заслужили данное высокое звание своей плодотворной законотворческой деятельностью. Этого же высокого звания удостоена видный ученый, изобретатель в нефтегазовой сфере Мансия Бабашева. Учитель химии алматинской школы-лицея №95 Татьяна Белоусова, недавно получившая широкое международное признание, удостоена почетного звания «Қазақстанның еңбек сіңірген ұстазы». Этого же звания удостоена депутат Мажилиса Ирина Смирнова, известная своей принципиальной гражданской позицией, в первую очередь, по вопросам образования. Буквально на прошлой неделе Кристина Шумекова стала пятикратной чемпионкой мира среди юниоров по конькобежному спорту, повысив авторитет Казахстана на мировой арене. Сегодня ей вручается орден «Парасат», - говорит Касым- Жомарт Токаев.

Орденом «Парасат» также награждается известный писатель, переводчик и настоящий поборник родного языка Камал Альпеисова. Были отмечены выдающиеся заслуги Марии Зейнеловой. Ветеран отрасли проработала в Наурзумском заповеднике 43 года, внеся огромный вклад в дело охраны природы. А Айсулу Шуакбаева более 40 лет упорно трудится в нефтедобывающей отрасли во имя процветания страны. Обе труженицы, безупречно исполнявшие свои обязанности, награждены орденом «Құрмет».

«В этом зале присутствуют и учителя казахского языка и литературы, которые вносят существенную лепту в воспитание образованного, креативного и патриотичного поколения. Опытный педагог Жанна Левкович удостоена ордена «Құрмет», а молодой учитель Мария Сурина – медали «Шапағат». Без преувеличения, неоценимой можно назвать деятельность пилота вертолета Акерке Шопатаевой. Она неоднократно участвовала в тушении лесных пожаров и других спасательных операциях, проявляя высокий профессионализм. Сегодня ей вручается медаль «Ерен еңбегі үшін». Кроме того, на это торжественное мероприятие специально приглашена известная артистка из Японии г-жа Сузуки Канон, которая активно содействует развитию балетного искусства в Казахстане. Я наградил ее медалью «Ерен еңбегі үшін». Мы гордимся нашими соотечественницами, которые вносят огромный вклад в процветание нашей Родины, и ставим их в пример подрастающему поколению», - добавил он.

Указом Президента Республики Казахстан за заслуги в государственной и общественной деятельности, значительный вклад в социально-экономическое и культурное развитие страны, а также за образцовое исполнение воинского и служебного долга ряд женщин награждены государственными наградами.