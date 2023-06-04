Токаев поздравил казахстанцев с Днем государственных символов

Глава государства Касым-Жомарт Токаев опубликовал на своей официальной странице в Twitter поздравление с Днем государственных символов, передает Кazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы президента.

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4 июня в Казахстане празднуют День государственных символов.

"Поздравляю соотечественников с Днем государственных символов! Наши Флаг, Герб и Гимн наполнены глубоким содержанием и вызывают в каждом из нас чувство гордости и ответственности за страну. Чтить государственные символы – долг любого гражданина и патриота!" – написал президент.