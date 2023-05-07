Токаев поздравил казахстанцев с Днем защитника Отечества

Общество
353

Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днем защитника Отечества, передает Кazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы президента. 

Фото: t.me/Aqorda

Текст поздравления президента. 

"Дорогие казахстанцы! 

От всей души поздравляю вас с Днем защитника Отечества!

Этот праздник имеет особое значение не только для военнослужащих, но и всего нашего общества.

Защита страны – священный долг каждого гражданина, яркое проявление подлинного патриотизма.

Постоянное повышение обороноспособности – одна из стратегических задач государства. Казахстанская армия должна быть готова в любой момент решительно встать на защиту Родины. Вооруженные Силы выступают надежным гарантом суверенитета и целостности страны, оплотом единства и уверенности народа в завтрашнем дне.

В настоящее время военнослужащие продолжают славные традиции героических предков, охраняя спокойствие на нашей земле.

Их благородная служба по обеспечению безопасности является вдохновляющим примером для подрастающего поколения.

Выражаю всем солдатам и офицерам благодарность за верность присяге и безупречное выполнение долга.

Пусть укрепляется мощь нашей доблестной армии и всегда будут незыблемыми устои нашего государства!

Желаю военнослужащим, ветеранам и всем соотечественникам крепкого здоровья, благополучия и мирного неба над головой!» - сказал президент. 

#президент #Касым-Жомарт Токаев #поздравление #День защитника Отечества

Популярное

Все
Токаев поздравил казахстанцев с Днем защитника Отечества
Ревизию парков проведут в Астане
Председатель Сената Парламента поздравил защитников Отечества
Соседи поймали ребенка, упавшего с 3-го этажа в Астане
Машина скорой помощи горела в Уральске
Найдено тело девочки, пропавшей почти месяц назад в Атырау
3-летний ребенок заперся в квартире с включенной газплитой в Костанае
Карагандинец одним ударом убил 19-летнего парня
Пьяные мужчина и женщина напали на полицейских и разбили служебное авто в Экибастузе
Приграничное расположение отдаленного села способно оживить его экономику
Рабочему зажало ногу в бетономешалке в Алматинской области
Жительница Сатпаева Ирина Ким самостоятельно выучила казахский язык – без учебников и курсов. Секретного метода нет, помогло общение
Подростки беспричинно избили сверстников в Актюбинской области
Конь травмировал семью из четырех человек в зоопарке Караганды
172 ребенка потерялись на концерте в Атырау
Из 195 государств только около 20 этнически однородны
Казахстанское счастье украинки Вали
Очередная шахматная сенсация: 15-летний казахстанец победил на международном турнире
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 30 апреля
В этом году в Алматы фонтаны впервые запускают в День единства народа Казахстана
17-м чемпионом мира по шахматам стал Дин Лижэнь
Интернациональные семьи – лучшее подтверждение того, с каким уважением в Казахстане относятся к религии, традициям и языкам разных народов
В казахстанских школах заработает академия родителей
Казахстанца признали лучшим вратарем юношеского чемпионата мира по хоккею
Фируза Шарипова нокаутом на 13-й секунде одержала третью победу в ММА
Элеватор горит в Костанайской области
Из-за отсутствия планов детальной планировки в Костанае остановилось строительство многоэтажек
Дальнейшего подорожания бензина допустить нельзя: как Минэнерго отреагировало на проблему в Алматинской области
Более тысячи водительских удостоверений продала преступная группа в Костанайской области
Наиболее эффективными двухмесячные курсы казахского языка становятся для… супругов
Выдачу водительских удостоверений приостановили в Костанайской области
Телерадиовещание временно отключат в Казахстане
Правосудие Казахстана: в контексте преобразований
Дом-"крепость" обокрал вор-рецидивист в Караганде
Затопить нельзя сохранить
Приговор по делу о хищении миллиардов на ТЭЦ вынес суд в Таразе
Почему в Казахстане слабый интернет, объяснил Мусин
Смаилов встретился с представителями творческой интеллигенции Абайской области
Чемпионат Азии по борьбе пройдет в Астане
В Акорде был проведен ауызашар от имени президента
Двух детей спасли из задымленной квартиры полицейские Кызылорды
Получить земельные участки станет проще в Казахстане
Беглого убийцу спустя 20 лет задержали в Казахстане
Пять новаций Социального кодекса
Ногу пожилой женщины "зажевал" эскалатор в Кокшетау

Читайте также

Председатель Сената Парламента поздравил защитников Отечест…
Ревизию парков проведут в Астане
Астанчанина спасли от прыжка с моста (видео)
Штормовое предупреждение объявили в ряде регионов Казахстан…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]