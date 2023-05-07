Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днем защитника Отечества, передает Кazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы президента.
Текст поздравления президента.
"Дорогие казахстанцы!
От всей души поздравляю вас с Днем защитника Отечества!
Этот праздник имеет особое значение не только для военнослужащих, но и всего нашего общества.
Защита страны – священный долг каждого гражданина, яркое проявление подлинного патриотизма.
Постоянное повышение обороноспособности – одна из стратегических задач государства. Казахстанская армия должна быть готова в любой момент решительно встать на защиту Родины. Вооруженные Силы выступают надежным гарантом суверенитета и целостности страны, оплотом единства и уверенности народа в завтрашнем дне.
В настоящее время военнослужащие продолжают славные традиции героических предков, охраняя спокойствие на нашей земле.
Их благородная служба по обеспечению безопасности является вдохновляющим примером для подрастающего поколения.
Выражаю всем солдатам и офицерам благодарность за верность присяге и безупречное выполнение долга.
Пусть укрепляется мощь нашей доблестной армии и всегда будут незыблемыми устои нашего государства!
Желаю военнослужащим, ветеранам и всем соотечественникам крепкого здоровья, благополучия и мирного неба над головой!» - сказал президент.