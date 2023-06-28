Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с праздником Курбан айт, передает Кazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы президента.

Фото: t.me/Aqorda

Поздравление президента Касым-Жомарта Токаева с праздником Курбан айт.

"Дорогие соотечественники!

Сердечно поздравляю вас с праздником Курбан айт!

В этой религиозной традиции ярко проявляется суть ислама. Курбан айт призывает людей к милосердию и солидарности, добропорядочности и уважению к окружающим. Эти высокие гуманистические ценности содействуют духовному прогрессу нации, укоренению в обществе ответственности и справедливости.

В дни Курбан айта мусульмане тепло поздравляют друг друга, искренне желают благополучия родным и близким, бескорыстно помогают нуждающимся. Этот светлый праздник сближает людей, способствует укреплению общенационального единства, мира и согласия в стране.

Отзывчивость и стремление делать добро другим – неотъемлемая грань нашей идентичности. Поэтому идеалы Курбан айта глубоко созвучны миропониманию всех граждан, органично вплетены в культурный код нашего народа.

Желаю всем соотечественникам благоденствия и процветания! С праздником Курбан айт!" - написал президент.