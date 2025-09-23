Токаев поздравил короля и народ Саудовской Аравии с Национальным днем

Президент
109

Глава государства направил поздравительную телеграмму по случаю национального праздника Королевства Саудовская Аравия, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Kazpravda.kz / Наталия Буланова

Касым-Жомарт Токаев от имени казахстанцев и от себя лично поздравил Хранителя двух святынь – Короля Салмана бен Абдельазиза Аль Сауда и Наследного принца, Премьер-министра Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана Аль Сауда, а также народ страны с Национальным днем.

Он подчеркнул, что Саудовская Аравия стала одним из надежных и ключевых партнеров Казахстана в арабском мире и на Ближнем Востоке.

Касым-Жомарт Токаев пожелал Королю и Наследному принцу успехов в их ответственных должностях, а народу Саудовской Аравии – благополучия и процветания.

#Токаев #праздник #поздравление #Саудовская Аравия

