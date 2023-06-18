Токаев поздравил медработников с профессиональным праздником
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Касым-Жомарт Токаев на своей официальной странице в Twitter поздравил казахстанских медработников с профессиональным праздником, передает Кazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы президента.
"Поздравляю медицинских работников с профессиональным праздником! Посвятив жизнь благородной миссии, вы заслуженно пользуетесь уважением в обществе. Здоровье нации – главное богатство страны. Государство всегда будет уделять особое внимание здравоохранению и поддержке врачей", – написал президент.