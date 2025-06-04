Фото: пресс-служба президента РК

Касым-Жомарт Токаев поздравил Ли Чжэ Мёна с избранием на пост Президента Республики Корея, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Глава государства подтвердил готовность прилагать усилия для активизации расширенного стратегического партнерства между двумя странами и дальнейшего укрепления взаимовыгодного сотрудничества в различных сферах.

Касым-Жомарт Токаев пожелал Ли Чжэ Мёну успехов в ответственной государственной деятельности, а дружественному корейскому народу – благополучия и процветания.