Токаев поздравил президента Чехии с Днем Независимости
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Глава государства с удовлетворением отметил высокую динамику развития отношений между Казахстаном и Чехией, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
Касым-Жомарт Токаев поздравил президента Петра Павела с Днем Независимости Чешской Республики
В своей поздравительной телеграмме глава государства с удовлетворением отметил высокую динамику развития отношений между Казахстаном и Чехией, выразив надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество.
Касым-Жомарт Токаев пожелал Петру Павелу и всему народу Чехии благополучия и процветания.