Токаев поздравил президента Чехии с Днем Независимости

Международное сотрудничество , Президент
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Глава государства с удовлетворением отметил высокую динамику развития отношений между Казахстаном и Чехией, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Касым-Жомарт Токаев поздравил президента Петра Павела с Днем Независимости Чешской Республики

В своей поздравительной телеграмме глава государства с удовлетворением отметил высокую динамику развития отношений между Казахстаном и Чехией, выразив надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество.

Касым-Жомарт Токаев пожелал Петру Павелу и всему народу Чехии благополучия и процветания.

#президент #поздравление #Чехия

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