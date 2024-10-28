Токаев поздравил президента Чехии с Днем Независимости

Глава государства с удовлетворением отметил высокую динамику развития отношений между Казахстаном и Чехией, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Касым-Жомарт Токаев поздравил президента Петра Павела с Днем Независимости Чешской Республики

В своей поздравительной телеграмме глава государства с удовлетворением отметил высокую динамику развития отношений между Казахстаном и Чехией, выразив надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество.

Касым-Жомарт Токаев пожелал Петру Павелу и всему народу Чехии благополучия и процветания.