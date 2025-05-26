Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму Президенту Михаилу Кавелашвили по случаю Дня независимости Грузии, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: пресс-служба президента РК

В своем послании Глава государства отметил значимые достижения Грузии в укреплении демократических институтов, модернизации экономики и повышении уровня благосостояния граждан.

Касым-Жомарт Токаев пожелал Михаилу Кавелашвили всяческих успехов в его ответственной государственной деятельности, а дружественному народу Грузии – дальнейшего прогресса и процветания.