Токаев поздравил президента и народ Ирана с национальным праздником

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Глава государства направил поздравительную телеграмму президенту Исламской Республики Иран, передает Kazpravda.kz

Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев от имени казахстанцев и от себя лично поздравил Ибрахима Раиси и весь иранский народ с общенациональным праздником – Днем Исламской революции.

«Сегодня Ваша страна, обладая надежным политическим фундаментом и стабильной экономикой, является авторитетным членом международного сообщества. Желаю, чтобы под Вашим руководством Иран, провозгласивший идею национального единства и сплоченности, продолжил путь к достижению высоких целей и задач. Ваша страна является одним из ключевых партнеров Казахстана в Каспийском регионе. Убежден, что традиционные узы дружбы и политический диалог и впредь будут служить прочной основой для укрепления взаимовыгодного торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества двух стран», – говорится в поздравительной телеграмме.

Глава государства пожелал Ибрахиму Раиси успехов в его ответственной деятельности, а дружественному иранскому народу – благополучия и процветания.

#Касым-Жомарт Токаев #Иран #День Исламской революции

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