Токаев поздравил Президента Португалии с национальным праздником
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Глава государства направил телеграмму поздравления Президенту Португалии
Касым-Жомарт Токаев поздравил Марселу Нуну Дуарте Ребелу де Соузу с национальным праздником – Днем Португалии, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
Президент выразил уверенность в том, что двусторонние отношения, основанные на традиционной дружбе и взаимовыгодном сотрудничестве, будут и впредь динамично развиваться.
Касым-Жомарт Токаев пожелал Марселу Нуну Дуарте Ребелу де Соузе успехов в его ответственной государственной службе, а дружественному португальскому народу – благополучия и процветания.