Фото: пресс-служба президента РК

Касым-Жомарт Токаев поздравил Марселу Нуну Дуарте Ребелу де Соузу с национальным праздником – Днем Португалии, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Президент выразил уверенность в том, что двусторонние отношения, основанные на традиционной дружбе и взаимовыгодном сотрудничестве, будут и впредь динамично развиваться.

Касым-Жомарт Токаев пожелал Марселу Нуну Дуарте Ребелу де Соузе успехов в его ответственной государственной службе, а дружественному португальскому народу – благополучия и процветания.