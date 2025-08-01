Токаев поздравил Президента Швейцарии
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Президент Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму поздравления Президенту Карин Келлер-Зуттер по случаю Национального дня Швейцарской Конфедерации, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
В своем послании Глава государства подчеркнул особую значимость этого праздника как символа единства нации, демократических устоев и неизменной приверженности принципу нейтралитета, а также передал искренние пожелания процветания и благополучия швейцарскому народу.
Президент отметил высокий уровень казахско-швейцарских отношений, подтвердив уверенность в их дальнейшем укреплении во благо народов двух стран.