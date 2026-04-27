Токаев поздравил президента ЮАР

Глава государства направил телеграмму поздравления Президенту Южно-Африканской Республики, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Касым-Жомарт Токаев поздравил Сирила Рамафосу и его соотечественников с национальным праздником – Днем свободы. Президент отметил, что ЮАР является одним из надежных и важных партнеров Казахстана на Африканском континенте.

Он также выразил уверенность в том, что общими усилиями сотрудничество, основанное на узах традиционной дружбы и взаимопонимании, будет и впредь развиваться во благо народов двух стран. Глава государства пожелал Сирилу Рамафосе успехов в его ответственной деятельности, а народу Южно-Африканской Республики – благополучия и процветания.