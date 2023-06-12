Токаев поздравил Путина с Днем России
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор
Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму поздравления президенту России Владимиру Путину, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал Aqorda.
Глава нашего государства поздравил российского лидера и всех граждан страны с национальным праздником – Днем России.
В своей телеграмме Касым-Жомарт Токаев пожелал народу России благополучия и прогресса, а также выразил уверенность в укреплении сотрудничества на благо и в интересах двух стран.