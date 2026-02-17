Фото: пресс-служба Президента РК

Касым-Жомарт Токаев поздравил То Лама с праздником Тет – Новым годом по вьетнамскому календарю, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Глава государства подчеркнул, что в Казахстане рассматривают Вьетнам в качестве важного и надежного партнера в Юго-Восточной Азии, а также придают большое значение расширению стратегического партнерства, основанного на узах дружбы и взаимопонимания.

Президент выразил готовность совместными усилиями вывести многогранное сотрудничество на качественно новый уровень.

Президент пожелал То Ламу успехов в его ответственной деятельности, а дружественному вьетнамскому народу – благополучия и процветания.