Токаев поздравил верховного правителя Малайзии

Глава государства направил поздравительную телеграмму верховному правителю Малайзии, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

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Касым-Жомарт Токаев поздравил главу государства – верховного правителя Малайзии султана Абдуллу II по случаю Дня независимости Малайзии.

«Казахстан и Малайзию связывают прочные партнерские отношения, направленные на развитие взаимовыгодного сотрудничества в различных сферах. Выражаю готовность к совместному использованию новых возможностей для укрепления нашего многогранного взаимодействия в интересах двух стран», – говорится в телеграмме.

Глава государства пожелал верховному правителю успехов во всех благородных начинаниях, а дружественному народу Малайзии – процветания.