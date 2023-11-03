Токаев предложил открыть филиалы лучших вузов в странах ОТГ

Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступает с основным докладом на 10-м саммите Организации тюркских государств, сообщает Kazpravda.kz

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Президент Касым-Жомарт Токаев отметил, что крайне важно укреплять сотрудничество в области образования и науки на основе научного партнерства (Knowledge).