Токаев предложил открыть филиалы лучших вузов в странах ОТГ
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Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступает с основным докладом на 10-м саммите Организации тюркских государств, сообщает Kazpravda.kz
Президент Касым-Жомарт Токаев отметил, что крайне важно укреплять сотрудничество в области образования и науки на основе научного партнерства (Knowledge).
- В этой связи предлагаю открыть в наших странах филиалы лучших университетов мира. Необходимо проводить совместные научные мероприятия и обмениваться опытом. Следует возобновить работу, связанную с открытием языковых отделений. Особого внимания требует развитие искусственного интеллекта, цифровой и аэрокосмической промышленности, - сказал президент.