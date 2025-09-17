Речь идет о своеобразных «заповедях для алгоритмов», которые подразумевают уважение к человеческому достоинству, недопустимость дискриминации, контроль над решениями, носящими судьбоносный характер

В ходе выступления на IIIV Съезде лидеров мировых религий Президент прокомментировал вопрос о соблюдении этических норм в условиях начала новой технологической эпохи, сообщает Kazpravda.kz

«Искусственный интеллект, большие данные, биоинженерия и другие революционные новации кардинально меняют все сферы жизнедеятельности людей. Но этические нормы не успевают адаптироваться к высокой динамике технологического прогресса. Возникают такие новые вызовы, как защита свободы выбора и приватности частной жизни, обеспечение цифрового равенства и безопасности использования искусственного интеллекта и многие другие дилеммы. Убежден, что религиозные лидеры как хранители нравственных ценностей и идеалов должны участвовать в обсуждении цифрового будущего человечества. Любая технология должна работать на благо людей, для этого необходим постоянный диалог духовных лидеров, ученых и технократов-инженеров. В развитии искусственного интеллекта мы видим хорошую возможность для динамичного прогресса страны. Вместе с тем прекрасно осознаем особую важность соблюдения этических норм, поэтому открыты к широкому сотрудничеству в данной сфере. Предлагаю создать Межрелигиозную комиссию по этике развития искусственного интеллекта, которая займется разработкой свода универсальных принципов ответственного использования нейросетей и других прорывных технологий. Речь идет о своеобразных «заповедях для алгоритмов», которые подразумевают уважение к человеческому достоинству, недопустимость дискриминации, контроль над решениями, носящими судьбоносный характер», – отметил Глава государства.

Как подчеркнул Президент, все основные религиозные традиции провозглашают общие гуманистические ценности: милосердие, справедливость, любовь к ближнему, миролюбие. Казахстан подтверждает приверженность этим ценностям, отвергая любые попытки использовать религии для оправдания насилия, экстремизма и ненависти.

«Сегодня все больше мыслителей говорят о постсекулярной эпохе – времени, когда религия вновь станет важным фактором общественной и политической жизни. Наш Съезд старается идти в ногу со временем. Мы усиливаем диалог представителей религий с научно-экспертным сообществом. Синтез духовной мудрости и экспертных знаний может стать ключом к нахождению эффективных решений актуальных глобальных и региональных проблем», – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства отметил, что возлагает большие надежды на молодежь.