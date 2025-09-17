Токаев предложил создать Межрелигиозную комиссию по этике развития ИИ

Дана Аменова
специальный корреспондент

Речь идет о своеобразных «заповедях для алгоритмов», которые подразумевают уважение к человеческому достоинству, недопустимость дискриминации, контроль над решениями, носящими судьбоносный характер

Фото: пресс-служба Президента РК

В ходе выступления на IIIV Съезде лидеров мировых религий Президент прокомментировал вопрос о соблюдении этических норм в условиях начала новой технологической эпохи, сообщает Kazpravda.kz 

«Искусственный интеллект, большие данные, биоинженерия и другие революционные новации кардинально меняют все сферы жизнедеятельности людей. Но этические нормы не успевают адаптироваться к высокой динамике технологического прогресса. Возникают такие новые вызовы, как защита свободы выбора и приватности частной жизни, обеспечение цифрового равенства и безопасности использования искусственного интеллекта и многие другие дилеммы. Убежден, что религиозные лидеры как хранители нравственных ценностей и идеалов должны участвовать в обсуждении цифрового будущего человечества. Любая технология должна работать на благо людей, для этого необходим постоянный диалог духовных лидеров, ученых и технократов-инженеров.

В развитии искусственного интеллекта мы видим хорошую возможность для динамичного прогресса страны. Вместе с тем прекрасно осознаем особую важность соблюдения этических норм, поэтому открыты к широкому сотрудничеству в данной сфере. Предлагаю создать Межрелигиозную комиссию по этике развития искусственного интеллекта, которая займется разработкой свода универсальных принципов ответственного использования нейросетей и других прорывных технологий. Речь идет о своеобразных «заповедях для алгоритмов», которые подразумевают уважение к человеческому достоинству, недопустимость дискриминации, контроль над решениями, носящими судьбоносный характер», – отметил Глава государства.

Как подчеркнул Президент, все основные религиозные традиции провозглашают общие гуманистические ценности: милосердие, справедливость, любовь к ближнему, миролюбие. Казахстан подтверждает приверженность этим ценностям, отвергая любые попытки использовать религии для оправдания насилия, экстремизма и ненависти.

«Сегодня все больше мыслителей говорят о постсекулярной эпохе – времени, когда религия вновь станет важным фактором общественной и политической жизни. Наш Съезд старается идти в ногу со временем. Мы усиливаем диалог представителей религий с научно-экспертным сообществом. Синтез духовной мудрости и экспертных знаний может стать ключом к нахождению эффективных решений актуальных глобальных и региональных проблем», – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства отметил, что возлагает большие надежды на молодежь.

«Подрастающее поколение должно расти в духе глубокого уважения к представителям всех религий и культур. Современная молодежь сталкивается с множеством вызовов. Несмотря на различия в убеждениях и мировоззрении, молодых людей объединяют общие заботы. И это значит, что искать пути решения нужно сообща. Именно поэтому в рамках Съезда уже во второй раз проводится Форум молодых религиозных лидеров. Его участники продемонстрировали готовность к открытому обмену мнениями и совместной работе.

Мы видим, как формируется новое поколение духовных лидеров, и наша общая обязанность – оказать им поддержку. У нашего народа есть хорошая пословица: «Төртеу түгел болса, төбедегі келеді» («Тем, кто сплочен, покорятся даже самые высокие вершины»). Действительно, только объединив усилия, мы сможем противостоять глобальным вызовам. Мы собрались в Астане уже в восьмой раз. Это свидетельствует об общих устремлениях религиозных лидеров и подтверждает их готовность сообща противостоять угрозам, стоящим перед всем человечеством. Пусть атмосфера уважения и дружбы, царящая здесь, ведет весь мир к согласию! Давайте вместе идти к достижению благих целей», – подытожил Президент.

#Токаев #комиссия #ИИ #религии #съезд

