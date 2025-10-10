Президент инициировал создание в СНГ регионального центра прогнозирования ЧС

136

Президент Казахстана выступил на заседании Совета глав государств СНГ, где предложил создать Региональный центр прогнозирования чрезвычайных климатических и техногенных ситуаций, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В выступлении Главы государства было отмечено, что цифровизация и искусственный интеллект становятся ключевыми факторами устойчивого развития и конкурентоспособности государств, а Казахстан ускоренными темпами продвигает цифровую повестку, охватывающую государственное управление, социальную сферу и повседневную жизнь граждан.

Касым-Жомарт Токаев сообщил о создании министерства искусственного интеллекта и цифрового развития, работе над Цифровым кодексом, а также разработке концептуального документа Цифровой Казахстан, который объединит все инициативы и проекты в единую национальную стратегию и экосистему. Президент также подтвердил, что Казахстан открыт для сотрудничества в этой области со всеми странами СНГ.

В продолжение темы он рассказал о том, что недавно было принято решение об учреждении в стране университета со специализацией по вопросам искусственного интеллекта. Кроме того, успешно стартовала государственная программа, которая охватывает более 400 000 студентов и создает условия для формирования исследовательских команд и DeepTech-стартапов.

Глава государства предложил масштабировать этот проект и заявил о готовности Казахстана к сотрудничеству со странами Содружества в целях подготовки нового поколения специалистов, способных работать в условиях жесткой конкуренции на глобальном рынке.

Глава государства назвал серьезным риском для устойчивого прогресса стран СНГ экологические угрозы, стихийные бедствия и техногенные катастрофы. Учитывая эти вызовы, Президент видит важной задачей использование эффективных инструментов раннего выявления и предупреждения подобных кризисов.

– Предлагаем объединить наши усилия путем создания Регионального центра прогнозирования чрезвычайных климатических и техногенных ситуаций. Серьезную обеспокоенность вызывает стремительное обмеление Каспийского моря. По сути, это уже не региональная, а глобальная проблема. Поэтому предлагаем подключиться к разрабатываемой по нашей инициативе Межгосударственной программе сохранения водных ресурсов Каспия. К подготовке столь важного документа, помимо прикаспийских стран, могут быть привлечены все заинтересованные государства и международные организации, – подчеркнул Президент.

#Токаев #ЧС #СНГ

