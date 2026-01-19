Токаев: Предстоит глубокая реконструкция институциональной основы законодательной власти

В Астане состоялось заседание Рабочей группы по Парламентской реформе с участием Главы государства Касым-Жомарта Токаева, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: пресс-служба Президента РК

В начале мероприятия Государственный советник Ерлан Карин проинформировал Президента о деятельности Рабочей группы, отметив значительный объем предлагаемых конституционных изменений по трансформации Парламента. Госсоветник представил общее видение членов Рабочей группы, подчеркнув, что преобразования будут содействовать модернизации политической системы в соответствии с требованиями времени.

Помощник Президента по правовым вопросам Ержан Жиенбаев рассказал о ключевых подходах к конституционной реформе, выработанных членами Рабочей группы на основе предложений граждан. В частности, с октября прошлого года на заседаниях был рассмотрен весь спектр вопросов деятельности нового однопалатного Парламента, в том числе его численность, сроки полномочий, порядок избрания, механизмы законотворчества, а также взаимодействие с другими институтами власти.

Директор Института парламентаризма Наталья Пан сообщила о предложениях граждан, экспертов и общественных объединений, поступающих на платформы e-Otinish и eGov. В течение нескольких месяцев свои инициативы по конституционной реформе направили все семь политических партий, десятки неправительственных организаций, бизнес-структуры, а также ученые-правоведы и эксперты. Наряду с предложениями по Парламентской реформе в Рабочую группу поступило порядка 1,6 тысячи обращений граждан, касающихся общего конституционного устройства, совершенствования политических и общественных институтов

Руководитель фракции партии AMANAT в Мажилисе Елнур Бейсенбаев, лидер партии «Ақ жол» Азат Перуашев и руководитель фракции Общенациональной социал-демократической партии Асхат Рахимжанов в своих выступлениях подчеркнули масштабность предстоящих конституционных изменений в рамках Парламентской реформы. По их словам, на рабочих встречах депутатов в регионах граждане проявляли живой интерес к предстоящей политической реформе.

Со своими идеями и предложениями также выступили председатель Комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам Сената Нурлан Бекназаров, депутаты Мажилиса Унзила Шапак, Марат Башимов, Никита Шаталов, политолог Бурихан Нурмухамедов.

Подводя итоги заседания, Глава государства отметил, что с начала обсуждения конституционной реформы прошло уже почти полгода. За это время в обществе в целом сложилось правильное понимание целей и задач предстоящей трансформации высшего законодательного органа страны.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что внимательно следит за общественными дискуссиями, развернувшимися после его сентябрьского Послания народу страны и детально рассматривает все результаты обсуждений, экспертные заключения, проекты предлагаемых поправок, а также многочисленные предложения граждан по конституционной реформе.

Говоря о значении и содержании реформирования политической системы, Президент подчеркнул, что предстоит глубокая реконструкция институциональной основы и системное переформатирование законодательной ветви власти.

– Завтра на заседании Национального курултая я представлю свои конкретные идеи по этому вопросу. Фактически в стране формируется качественно новая политическая модель. Реализация парламентской реформы потребует пересмотра сразу несколько разделов Конституции. Поэтому с учетом изменений, внесенных ранее в наш Основной закон, проект поправок, который предлагает Рабочая группа, позволяет заявить о рассмотрении по сути новой Конституции Казахстана, – сказал Глава государства.

Популярное

Все
Гражданское правосудие Казахстана: глобальные тренды и национальные приоритеты
Серебряный финал в Ордосе
Услышать голос Земли
Триумфальный Кубок Победы
Стартует пляжная Азиада
Начинается сезон фонтанов
Школьная библиотека задает формат обучения
Годами в бегах
Над городом плывет шашлычный дым
Бразильский старт
Не линия раздела, а точка притяжения
Cerebra AI защитит от последствий инсульта
«Тәуелсіздік ұрпақтары»: успей подать заявку
Жемчужины края
Выстроить систему водной безопасности
Не отреагировать, а предупредить
Креативный Ботай
Яркий символ сближения культур
Аварийность на электросетях в Казахстане снизилась на 13%
Предложение взятки и согласие на ее получение необходимо криминализировать
Не нарушайте – вас снимают!
ГЭС на Иртыше наращивает мощность
Новые требования к приборам учёта воды ввели в Казахстане
В сердцах влюбленных – Баян-Сұлу и Қозы-Көрпеш
Нотр-Дам в... Шымкенте
Казахстан предложил Всемирному банку провести конференцию по устойчивому экономическому росту
Задача – возвращение в элиту
В Астане нашли тайник с канистрами прекурсоров для производства наркотиков
Путь писателя и государственного деятеля
«Любовь и голуби» почти на новый лад
В Казахстане стартовала тематическая неделя к Национальному дню книги
В Алматы стартовала новая экологическая акция
Дорога к звездам
Говорят поэты о любви
А горы здесь будут чистыми
Серебро с золотым отливом
«Махаббат» превращает нити в чувства
Светильники из вторсырья
Искусство лаконичного высказывания
Подписан меморандум
Гвардеец играет на пяти музыкальных инструментах
Возводятся объекты военной инфраструктуры
Нацгвардия МВД РК лидировала на чемпионатах по қазақ күрес и спортивному самбо
День открытых дверей для студентов провели в Нацгвардии
Час земли: какие здания и объекты отключат на время свет в Астане
В Нацгвардии внедряют камеры ИИ
В краю металлургов
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
Дожди со снегом надвигаются на Казахстан
В Нацгвардии – литературный челлендж
В Усть-Каменогорске житель получил вознаграждение за сдачу более 1 кг наркотиков
МВД напомнило водителям о проверке документов
Легких прогулок не ожидается
Весенняя непогода накроет Казахстан
Водная наука нуждается в поддержке
В Астане появятся новые точки притяжения
Мемориальный музей Шокана Уалиханова переживает второе рождение
Иллюзия вечной молодости: спортивный врач о мифах и реальности биохакинга
Сельчанин построил бизнес на переработке отходов в Туркестанской области
В области Жетысу готовятся к севу сахарной свеклы

Главы государств посетили выставку Регионального экологичес…
Токаев высказался о состоянии Арала и Каспия
Президент: Время рапортовать об успехах прошло, настало вре…
Движение «Таза Қазақстан» объединило почти миллион волонтер…

