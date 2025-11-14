Токаев прибыл в Ташкент

Президент
114

Главу нашего государства встретил Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев

Фото: t.me/aqorda_resmi

Президент Касым-Жомарт Токаев по приглашению Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева прибыл с государственным визитом в Ташкент, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

В аэропорту «Восточный» в честь высокого гостя была выстроена рота почетного караула.

В международном аэропорту «Ташкент-Хумо» состоялась беседа глав двух государств. Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев обменялись мнениями по вопросам дальнейшего углубления казахско-узбекских отношений стратегического партнерства и союзничества.

#президент #Ташкент

