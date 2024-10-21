Токаев пригласил главу африканской республики с визитом в Казахстан

Глава государства провел телефонный разговор с президентом Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

В ходе беседы главы государств обсудили перспективы развития отношений между Казахстаном и Гвинеей-Бисау.

Президенты подтвердили приверженность расширению двустороннего сотрудничества и рассмотрели приоритетные направления взаимодействия.

Глава государства пригласил Умару Сисоку Эмбало посетить нашу страну с официальным визитом в удобное время.

Собеседники также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки.