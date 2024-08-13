Токаев принял главу «Казатомпрома»

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В ходе встречи Меиржан Юсупов доложил о том, что за отчетный период показатели по производству и продажам урана составили порядка 11 и 8 тысяч тонн соответственно и проинформировал о реализуемых проектах по расширению и восполнению минерально-сырьевой базы страны, а также планах по дальнейшему расширению портфеля геологоразведочных активов национальной компании.

Также он сообщил, что с начала года «Казатомпром» направил более 3,5 млрд тенге на социальное развитие регионов, включая помощь пострадавшим от паводков.

Касым-Жомарт Токаев, отметив важность проведения геологоразведки и восполнения ресурсной базы, поручил продолжить работу в данном направлении.