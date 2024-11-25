Токаев принял главу Минтруда Светлану Жакупову

Президент, Общество
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Глава государства Касым-Жомарт Токаев заслушал доклад о проводимой работе и планах по развитию социально-трудовой сферы в Казахстане, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Президенту были представлены новые подходы к предоставлению адресной социальной помощи. Эти меры направлены на повышение адресности и оперативности социальной поддержки.

Светлана Жакупова сообщила, что с 1 января 2025 года вводится лицензирование с подушевым финансированием Центров оказания специальных социальных услуг. Для этого разработаны профессиональные стандарты и обучающие модули. В рамках Концепции инклюзивной политики до 2030 года внедряется переход к социально-правозащитной модели инвалидности.

Президенту было доложено о мерах содействия занятости. По словам министра, в 2024 году трудоустроено свыше 804 тыс. человек, включая более 200 тыс. молодых людей. Почти 9 тыс. граждан, в том числе лица с инвалидностью и родители детей с особыми потребностями, получили гранты на реализацию бизнес-идей.

Глава государства был проинформирован об Инновационном навигаторе проектов, разработанном для повышения эффективности государственных инвестиций и качественного планирования. Система анализирует и прогнозирует потребность в кадрах, а также обеспечивает координацию, контроль качества и мониторинг эффективности проектов. С помощью платформы уже отслеживаются 755 инвестиционных проектов общей стоимостью 33 трлн тг. В рамках их реализации запланировано создание до 150 тыс. рабочих мест. Навигатор также позволит исключить недобросовестных поставщиков, не обладающих необходимыми трудовыми ресурсами.

Министр также рассказала о работе Цифровой карты трудовых рисков, которая помогает предотвращать трудовые конфликты.

Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений по совершенствованию социальной политики и повышению эффективности мер в социально-трудовой сфере.

#Токаев #Жакупова

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