Токаев принял главу Нацбанка

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Тимур Сулейменов отчитался об итогах реализации Национальным банком денежно-кредитной политики в январе-июне 2024 года, проинформировал о развитии экономической ситуации в Казахстане и мире, динамике инфляции и мерах по ее стабилизации.

Также он доложил о замедлении годовой инфляции и сохраняющихся при этом проинфляционных факторах внутри экономики, рассказал о состоянии активов ЕНПФ и золотовалютных резервов, о ходе реализации поручений главы государства по реализации проектов по развитию Национальной платежной системы и принципов Открытого банкинга, созданию Антифрод-центра для защиты средств казахстанцев от мошенников.

По итогам встречи глава государства поставил ряд задач по деятельности Национального банка, в том числе по дальнейшей стабилизации инфляции и построению цифровой финансовой инфраструктуры.