Токаев принял министра внутренних дел Грузии

179

В ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в сфере обеспечения правопорядка и противодействия преступности

Фото: пресс-служба Президента РК

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял министра внутренних дел Грузии Гелу Геладзе, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Президент отметил, что Грузия является важным и надежным партнером Казахстана на Южном Кавказе. По его словам, отношения между двумя народами, имеющие глубокие исторические корни, прошли испытание временем.

В свою очередь Гела Геладзе рассказал Касым-Жомарту Токаеву о работе грузинских правоохранительных органов по обеспечению безопасности иностранных туристов, в том числе граждан Казахстана.

Министерства внутренних дел Казахстана и Грузии намерены укреплять сотрудничество в таких направлениях как борьба с организованной преступностью, нарко- и киберпреступностью, экстремизмом, а также обмен передовым опытом и подготовка кадров.

В завершение Глава государства передал слова приветствия Президенту Грузии Михаилу Кавелашвили и Премьер-министру Ираклию Кобахидзе.

 

#Токаев #МВД #Грузия

Популярное

Все
В Мексике ликвидировали наркобарона Эль Менчо
Начало Великого поста: календарь питания и ключевые даты
Ряд казахстанских спортсменов вошел в число лучших на Олимпиаде - 2026
Министр обороны проверил готовность миротворцев к миссии на Голанские высоты
Олимпийские игры торжественно закрылись в Италии
На США вновь обрушились мощные снегопады
Почти 40 млрд тенге направят на расширение фармпроизводства в Шымкенте
Нельзя сдержать слез: когда дорога к матери становится испытанием для сердца
Подозреваемого в серийном мошенничестве доставили из Турции в Казахстан
Телебашню Tokyo Skytree закрыли после остановки лифта
На основе идеи человекоцентричности
Наш выбор - сильная страна и защищенный труд
В США назвали количество женщин-миллиардеров
Премьер провел заседание Совета директоров «Самрук-Қазына»
Более 700 потенциальных родников выявили в Казахстане
В Лондоне прошла церемония BAFTA
Год цифровизации и ИИ: утвержден план мероприятий
Токаев принял министра внутренних дел Грузии
Фехтовальщики из Казахстана завоевали две «бронзы» на ЧА среди кадетов
Пассажиропоток в Китае за первую половину «чуньюня» превысил 5 млрд поездок
Хор Нацгвардии произвел фурор на музыкальном шоу
Гвардеец стал призёром международных соревнований по дрон-рейсингу в Астане
Малыш из Туркестанской области решает задачи быстрее пятиклассников
Морозы возвращаются в Казахстан
Софья Самоделкина обновила личный рекорд на Олимпиаде в Италии
Победный образ: алматинские дизайнеры создали костюм для олимпийского чемпиона Михаила Шайдорова
У православных христиан началась Масленица
IT-таланты представят Казахстан на международных чемпионатах FIRST в 8 странах мира
Президент наградил сумоиста Ерсина Балтагула орденом «Барыс»
Для молодежи новая Конституция важна как набор долгосрочных гарантий
В Италии из-за непогоды обрушилась скала «Арка влюбленных»
Фестиваль фонарей стартовал в китайском Цзыгуне
Лайфхак для жизни на селе
Премьеру международного спектакля представили в Астане
Молодежь ощущает причастность к реформам
История региона в живописи
На службе Отечеству
Схему хищения из бюджета в сфере образования раскрыли в Туркестанской области
Вновь в строю офицеры запаса
Отопительный сезон проходит стабильно
Будет построена объездная дорога
Гвардейцы участвуют в XXV зимних Олимпийских играх в Италии
Семь девушек приняли присягу в Нацгвардию
Обманутые жители Талгара борются за свои права
Президент распорядился срочно обеспечить тотальную цифровизацию налоговой системы
Бизнесмены Вьетнама готовы торговать и инвестировать
Над Аляской взошли сразу четыре солнца
В Павлодаре открыли вторую школу по нацпроекту
В Нацгвардии провели турнир по бильярду
Притяжение Земли
В Казахстане опубликовали проект новой Конституции
Строится новая взлетно-посадочная полоса
Казахстанцам заменят счетчики газа на дистанционные за счет газоснабжающих организаций
О погоде в Казахстане на первые дни февраля сообщили синоптики
Самая большая ценность
Объявлены победители премии «Грэмми – 2026»
Дрова и уголь будут под запретом
Финансовая дисциплина и медицина доверия
Изнывают от ничегонеделания: Президент – о раздутых штатах нацкомпаний
Буханка хлеба по 70 тенге

Читайте также

Глава государства поздравил короля и наследного принца Сауд…
Глава государства получает поздравления с месяцем Рамазан
Алматинский апорт выходит на экспорт
Миротворцам Казахстана вручили медали ООН за безупречную сл…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]