В ходе встречи были обсуждены вопросы дальнейшего развития сотрудничества Казахстана и Национального банка Швейцарии

Фото: пресс-служба президента РК

Глава государства принял председателя Совета управляющих Национального банка Швейцарии Мартина Шлегеля, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Касым-Жомарт Токаев высоко оценил оказываемую техническую поддержку швейцарских специалистов Национальному банку Казахстана в таких направлениях, как управление рисками и платежные системы.

В свою очередь Мартин Шлегель сообщил, что намерен наладить структурированный диалог и расширить взаимодействие между национальными банками Казахстана и Швейцарии в сферах денежно-кредитной политики и цифровых финансов.

Собеседники также рассмотрели вопросы укрепления валютного рынка, меры по повышению доверия к национальным валютам и развитию цифровых активов.