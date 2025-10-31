В ходе встречи собеседники обсудили вопросы подготовки специалистов для различных отраслей, в том числе для сельского хозяйства

Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев принял президента и вице-канцлера Queen’s University Belfast Иана Грира, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Президент Казахстана отметил, что один из ведущих научно-исследовательских вузов Великобритании Queen’s University Belfast представляет значительный интерес для Казахстана не только в сфере образования, но и в научно-исследовательской деятельности.

