Токаев принял Тимура Жаксылыкова

Международное сотрудничество, Президент
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Касым-Жомарт Токаев принял вновь назначенного посла Казахстана в Беларуси, постоянного представителем при уставных органах СНГ Тимура Жаксылыкова, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

В ходе беседы глава государства подчеркнул важность дальнейшего укрепления казахско-белорусского стратегического партнерства.

Президент поставил перед Тимуром Жаксылыковым ряд задач по развитию многопланового сотрудничества между Казахстаном и Республикой Беларусь, а также по взаимодействию c уставными органами СНГ.

#президент #Беларусь #Тимур Жаксылыков

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