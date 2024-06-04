Токаев принял Тимура Жаксылыкова

Касым-Жомарт Токаев принял вновь назначенного посла Казахстана в Беларуси, постоянного представителем при уставных органах СНГ Тимура Жаксылыкова, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

В ходе беседы глава государства подчеркнул важность дальнейшего укрепления казахско-белорусского стратегического партнерства.

Президент поставил перед Тимуром Жаксылыковым ряд задач по развитию многопланового сотрудничества между Казахстаном и Республикой Беларусь, а также по взаимодействию c уставными органами СНГ.