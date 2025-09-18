Президент поздравил членов национальной сборной Казахстана с блестящим выступлением на Чемпионате мира, назвав его историческим событием для всей страны, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

В ходе выступления Глава государства отметил, что Казахстан занял первое место среди 68 государств.

«На мировом первенстве семь раз прозвучал наш гимн, а над ареной взмывал ввысь наш бирюзовый флаг. Весь народ болел за вас. Добиться успеха среди сильнейших атлетов планеты – задача непростая. Очевидно, что эти достижения стали результатом многолетнего упорного труда и огромной самоотдачи. Наши юноши и девушки на родине бокса доказали, что являются действительно сильнейшими. Санжар Ташкенбай и Махмуд Сабырхан стали двукратными чемпионами мира. Торехан Сабырхан и Айбек Оралбай восхитили всех болельщиков своим выдающимся мастерством. Женская сборная по боксу также продемонстрировала высочайший уровень подготовки. Алуа Балкибекова, Аида Абикеева и Наталья Богданова поднялись на первую ступень пьедестала почета, завоевав золотые медали. Назым Кызайбай первой вышла на ринг и открыла нашей стране путь к победам. Виктория Графеева и Елдана Талипова стали обладательницами бронзовых медалей. Выражаю всем вам искреннюю признательность. Особые слова благодарности адресую тренерам во главе с Кайратом Сатжановым, Елдосом Сайдалиным, а также другим специалистам», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

По словам Главы государства, Министерством туризма и спорта, Национальным олимпийским комитетом проделана большая работа. Значительный вклад в общий успех внесла Казахстанская федерация бокса.

«Единоборства всегда занимали особое место в нашем обществе. В частности, казахстанский бокс, у истоков которого был знаменитый Шокыр Болтекулы, имеет свою уникальную историю. С середины прошлого века многие наши спортсмены получили мировое признание. В годы Независимости славные традиции старшего поколения не прервались. Из 15 золотых медалей, завоеванных нашей страной на летних Олимпийских играх, семь принадлежат боксерам. Мы верим, что эта преемственность найдет достойное продолжение, ведь для этого имеются все возможности», – заявил Президент.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что в стране созданы необходимые условия для занятий спортом молодежи, большое внимание уделяется улучшению инфраструктуры

«Открываются новые спортивные залы и секции для детей. В сельской местности возводятся современные спортивные комплексы. По моему поручению в этом году будет открыт Национальный университет спорта. Принимаются и другие меры. У нашей страны очень высокий потенциал в боксе, который признают на международной спортивной арене. Наши спортсмены – очень талантливые и целеустремленные, среди них немало чемпионов мира. Государство уделяет приоритетное внимание развитию боксу. Работа в этом направлении должна быть комплексной. Перед нами стоит важная задача – сделать бокс национальным видом спорта», – сказал Глава государства.

По словам Президента, итоги первого чемпионата мира под эгидой World Boxing стали результатом слаженной работы всей национальной команды: боксеров, тренеров, менеджеров, спортивных врачей, функционеров.