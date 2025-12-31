Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал распоряжение о присуждении государственной стипендии в области культуры в 2025 году, сообщает Kazpravda.kz

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

- Присудить государственную стипендию в области культуры в 2025 году согласно приложению к настоящему распоряжению, - говорится в официальном документе.

Персональный состав лиц, которым присуждена государственная стипендия в области культуры в 2025 году

Деятели литературы

Айтхожа Марфуға – 1936 года рождения, поэтесса, кавалер орденов «Барыс» II степени и «Парасат», обладатель почетных званий «Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері» и «Қазақстанның халық жазушысы», лауреат Государственной премии

Ақсұңқар Серік – 1950 года рождения, поэт, обладатель почетного звания «Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері», лауреат Государственной премии

Амантай Дидар – 1969 года рождения, писатель, кавалер ордена «Құрмет», обладатель почетного звания «Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері», лауреат Государственной молодежной премии «Дарын»

Асқар Әлібек – 1951 года рождения, писатель, кавалер орденов «Барыс» II степени и «Парасат», обладатель почетного звания «Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері», лауреат Государственной премии

Ахметова Зейнеп – 1945 года рождения, писатель, кавалер ордена «Құрмет», лауреат международной литературной премии «Алаш»

Әбдікұлы Төлен – 1942 года рождения, писатель, кавалер орденов «Барыс» I степени и «Парасат», обладатель почетных званий «Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері» и «Қазақстанның халық жазушысы», лауреат Государственной премии

Аширов Ахмет – 1938 года рождения, писатель-драматург, кавалер ордена «Құрмет», обладатель почетных званий «Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері» и «Қазақстанның халық жазушысы»

Бахтыгереева Акуштап – 1944 года рождения, поэтесса, кавалер орденов «Отан» и «Құрмет», обладатель почетного звания «Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері», лауреат международной литературной премии «Алаш» и Государственной премии

Бөпежанова Әлия – 1952 года рождения, литературный критик, кавалер ордена «Құрмет», обладатель почетного звания «Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері», лауреат международной литературной премии «Алаш»

Елгондинова Заида – 1947 года рождения, поэтесса, кавалер ордена «Құрмет», обладатель почетного звания «Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері», лауреат международной литературной премии «Алаш»

Елубаев Смагул – 1947 года рождения, писатель, кавалер орденов «Парасат» и «Құрмет», обладатель почетных званий «Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері» и «Қазақстанның халық жазушысы»

Джаганова Алтыншаш – 1945 года рождения, поэтесса, драматург, кавалер орденов «Барыс» III степени и «Құрмет», обладатель почетного звания «Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері»

Жайлыбай Ғалым – 1958 года рождения, писатель, кавалер орденов «Парасат» и «Құрмет», обладатель почетного звания «Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері», награжден медалью «Ерен еңбегі үшін», лауреат международной литературной премии «Алаш» и Государственной премии

Жангалиев Толеген – 1950 года рождения, поэт, кавалер орденов «Парасат» и «Құрмет», лауреат международной литературной премии «Алаш»

Жолдасбеков Мырзатай – 1937 года рождения, государственный и общественный деятель, кавалер орденов «Отан», «Барыс» І и III степени, «Парасат» и «Құрмет»

Имангазина Бибигуль – 1940 года рождения, писатель, кавалер орденов «Барыс» I степени, «Парасат» и «Құрмет», обладатель почетного звания «Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері», лауреат международной литературной премии «Алаш»

Исабаев Нуртас – 1954 года рождения, поэт, кавалер ордена «Құрмет»

Қабышұлы Ғаббас – 1935 года рождения, сатирик, обладатель почетного звания «Қазақстанның халық жазушысы», лауреат международной литературной премии «Алаш»

Куатов Даурен – 1973 года рождения, писатель, кавалер ордена «Құрмет», лауреат премии писателей тюркского мира международной организации ТЮРКСОЙ

Муканова Роза – 1964 года рождения, драматург, кавалер ордена «Құрмет», лауреат Государственной премии

Нұржан Светқали – 1962 года рождения, поэт, кавалер орденов «Отан» и «Құрмет», награжден медалью «Ерен еңбегі үшін», лауреат Государственной премии

Нуржекеев Бексултан – 1941 года рождения, писатель, кавалер орденов «Парасат» и «Құрмет», обладатель почетных званий «Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері» и «Қазақстанның халық жазушысы»

Нурмаганбетов Тынымбай – 1945 года рождения, писатель, кавалер орденов «Отан» и «Құрмет», обладатель почетного звания «Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері», лауреат Государственной премии

Рахимжанова Айзада – 1991 года рождения, поэтесса, призер республиканских поэтических конкурсов

Салғараұлы Қойшығара – 1939 года рождения, писатель, учёный, кавалер орденов «Барыс» III степени и «Парасат», обладатель почетного звания «Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері», лауреат Государственной премии

Салыкбаева Гулнара – 1963 года рождения, поэтесса, лауреат международной литературной премии «Алаш»

Сулейменов Олжас – 1936 года рождения, поэт, обладатель звания «Қазақстанның Еңбек Epi», кавалер орденов «Отан» и «Барыс» I степени, обладатель почетного звания «Қазақстанның халық жазушысы»

Тұрғынбекұлы Серік – 1946 года рождения, поэт, кавалер ордена «Парасат», обладатель почетного звания «Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері», награжден медалью «Ерен еңбегі үшін»

Шапай Тұрсынжан – 1957 года рождения, писатель, кавалер ордена «Құрмет», обладатель почетного звания «Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері»

Деятели искусства

Айтуаров Ерлан – 1950 года рождения, живописец, кавалер ордена «Құрмет», обладатель почетного звания «Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері»

Асылханов Ермек – 1951 года рождения, художник-дизайнер, кавалер ордена «Құрмет», награжден медалью «Ерен еңбегі үшін»

Ахметова Шайза – 1948 года рождения, актриса, обладатель почетного звания «Қазақстанның халық әртісі»

Аспетова Кульжахан – 1946 года рождения, актриса, кавалер орденов «Отан» и «Құрмет», обладатель почетного звания «Қазақстанның халық әртісі»

Әбілтай Шәміл – 1948 года рождения, кюйши-домбрист, кавалер ордена «Барыс» II степени, обладатель почетного звания «Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері»

Байбосынов Кайрат – 1950 года рождения, певец, обладатель звания «Қазақстанның Еңбек Ері», кавалер орденов «Парасат» и «Достық» ІІ степени, лауреат Государственной премии

Байсеитова Раушан – 1947 года рождения, балерина, кавалер ордена «Құрмет», лауреат Государственной премии

Балаев Геннадий – 1940 года рождения, актёр, кавалер ордена «Парасат», награжден медалью «Ерен еңбегі үшін»

Беккулова Айжан – 1954 года рождения, ремесленница, кавалер ордена «Құрмет»

Беркенова Асия – 1950 года рождения, айтыскер, кавалер орденов «Барыс» III степени и «Құрмет»

Бубэ Нэлли – 1949 года рождения, художница, награждена почётной медалью международной организации ТЮРКСОЙ

Ерманов Журсин – 1951 года рождения, поэт, кавалер орденов «Отан», «Парасат» и «Құрмет», обладатель почетного звания «Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері»

Еслямова Самал – 1984 года рождения, актриса, кавалер ордена «Құрмет», обладатель почетного звания «Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері», лауреат Приза Каннского кинофестиваля за лучшую женскую роль и Приза «Лучшая актриса Азии» Азиатской киноакадемии, Премии «Ника» Российской академии кинематографического искусства

Жайымов Айткали – 1947 года рождения, дирижер, композитор, кавалер ордена «Парасат», обладатель почетных званий «Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері» и «Қазақстанның халық әртісі»

Жаканов Илья – 1936 года рождения, музыковед, искусствовед, обладатель звания «Қазақстанның Еңбек Ері», кавалер орденов «Отан» и «Парасат», обладатель почетного звания «Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері»

Жаманбаев Базаргали – 1942 года рождения, дирижёр, кавалер орденов «Парасат» и «Құрмет», лауреат Государственной премии

Джаманкулов Тунгишбай – 1948 года рождения, актёр, кавалер орденов «Барыс» III степени, «Парасат» и «Достық» II степени, обладатель почетного звания «Қазақстанның халық әртісі», лауреат Государственной премии

Жанпеисова Лариса – 1947 года рождения, живописец

Жолжаксынов Досхан – 1951 года рождения, актёр, кинорежиссер, кавалер орденов «Отан» и «Құрмет», обладатель почетного звания «Қазақстанның халық әртісі», лауреат Государственной премии

Жүзбай Жанғали – 1961 года рождения, кюйши, кавалер ордена «Құрмет», обладатель почетного звания «Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері»

Кесоглу Пантелей – 1955 года рождения, певец, кавалер орденов «Барыс» I степени, «Достық» II степени и «Құрмет», лауреат Государственной премии

Клушкин Юрий – 1937 года рождения, музыкант, кавалер ордена «Парасат»

Крымская Валерия – 1942 года рождения, актриса, кавалер орденов «Парасат» и «Достық» II степени

Калиламбекова Хорлан – 1944 года рождения, певица, кавалер орденов «Парасат» и «Құрмет», обладатель почетного звания «Қазақстанның халық әртісі»

Кастеева Зарема – 1947 года рождения, балерина

Касымов Куандык – 1957 года рождения, актёр, кавалер ордена «Құрмет», награжден медалью «Ерен еңбегі үшін»

Кыдырбек Балнур – 1955 года рождения, композитор, кавалер орденов «Парасат» и «Құрмет», лауреат Государственной премии

Ли Камилла – 1944 года рождения, искусствовед, обладатель почетного звания «Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері»

Максим Екатерина – 1990 года рождения, актриса, кавалер ордена «Достық» II степени

Мәлібекұлы Жандарбек – 1942 года рождения, архитектор, автор Государственного Герба Республики Казахстан, кавалер орденов «Барыс» I степени и «Құрмет», обладатель почетного звания «Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері»

Молдағали Фархат – 1993 года рождения, режиссёр, награжден медалью «Ерен еңбегі үшін», лауреат государственной молодежной премии «Дарын»

Мудряк Мария – 1994 года рождения, оперная певица, обладатель почетного звания «Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері»

Мукатаева Алтыншаш – 1991 года рождения, певица, награждена медалью «Ерен еңбегі үшін»

Мухамедкызы Майра – 1969 года рождения, певица, кавалер орденов «Отан» и «Құрмет», обладатель почетных званий «Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері» и «Қазақстанның халық әртісі», лауреат Государственной премии

Мышбаева Нукетай – 1936 года рождения, актриса, кавалер ордена «Парасат»

Недлина Валерия – 1982 года рождения, музыковед, музыкальный критик

Нұрбек Алтынай – 1985 года рождения, актриса, награждена медалью «Шапағат»

Нүсіпжан Нұрғали – 1937 года рождения, певец, кавалер орденов «Барыс» III степени и «Парасат», обладатель почетного звания «Қазақстанның халық әртісі», лауреат Государственной премии

Обаев Исмухан – 1941 года рождения, режиссер, кавалер орденов «Барыс» I и II степени, «Парасат»

Оразбаев Сабит – 1936 года рождения, актёр, кавалер орденов «Отан», «Барыс» I степени, «Парасат» и «Достық» I степени, лауреат Государственной премии

Утекешева Меруерт – 1951 года рождения, актриса, кавалер орденов «Парасат» и «Құрмет», обладатель почетного звания «Қазақстанның халық әртісі»

Разиева Гульвер – 1936 года рождения, певица, кавалер ордена «Парасат»

Рахманова Махинур – 1948 года рождения, актриса

Султанғазы Бәзіл – 1998 года рождения, актёр, режиссер

Томанов Мухангали – 1973 года рождения, режиссер, кавалер ордена «Құрмет»

Тулегенова Бибигуль – 1929 года рождения, певица, кавалер орденов «Отан» и «Барыс» I степени, обладатель почетного звания «Қазақстанның халық әртісі», лауреат Государственной премии