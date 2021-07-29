Президент
Токаев приветствовал инициативу Университета Аризоны стать стратегическим партнером МОН РК
Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел встречу в режиме видеоконференцсвязи с делегацией Университета Аризоны (США), передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.   

В рамках встречи с Главой государства обсуждены вопросы стратегического партнерства между Университетом Аризоны и отечественными вузами, научного и академического развития.

Президент отметил, что глобализация оказывает возрастающее влияние на образовательную политику государств мира.

«За последние двадцать лет наша страна активизировала международное сотрудничество в сфере высшего образования. Партнерские отношения между Казахстаном и США охватывают множество областей деятельности. Особенно важно сотрудничество в областях научных исследований и обмена студентов и преподавателей», – сказал Глава государства.



Касым-Жомарт Токаев полагает, что расширение контактов с ведущими мировыми вузами позволит отечественным университетам увеличить академический и исследовательский потенциал. Он приветствовал инициативу Университета Аризона стать стратегическим партнером Министерства образования и науки Республики Казахстан и содействовать повышению качества образования.





На базе региональных вузов в сотрудничестве с американским университетом будут разработаны совместные образовательные программы в соответствии с международными стандартами.

Представители Университета Аризоны посетили ряд казахстанских вузов, среди которых в качестве потенциального стратегического партнера рассматривается Северо-Казахстанский университет имени М. Козыбаева.





Популярное

Все
Казахстану не нужна поверхностная языковая реформа – политолог
Национальный курултай – возрожденная
Сберечь самое ценное
Как выращивают "королевских" креветок в казахстанской степи
Сколько стоит поселиться на побережье Бухтарминского водохранилища
Прерванный полет Кабылбека Абугалиева: в память об авторе изобретения, спасшего тысячи жизней
Есть проблема? Обращайтесь в СЭС!
Персональная выставка художника и журналиста "Казправды" прошла в Таразе
В работе Национального курултая смогут принять участие все граждане Казахстана
Хирург Борис Цхай видел чудеса выздоровления своих пациентов
Не надо стесняться!
Внутренние резервы для роста
Тяжкий груз сирийской войны
Ответственность как правило
Главные идеи первого заседания Национального курултая разобрал эксперт
Небесная «ласточка»
Школа Дианы
Выбираем маршрут для отдыха
Мастер-класс для ортопедов
Добросовестность и честность
Шура спел на улице в Нур-Султане
Уникальные материалы об истории Казахстана привезли из-за границы
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 11 июня
В ряде регионов Казахстана утверждены сниженные тарифы на коммуналку
Два новых министерства появились в Казахстане
Асхат Аймагамбетов высказался о своём назначении
Один из самых возрастных, трудолюбивых и добрых дворников живет и работает в Нур-Султане
Самые обсуждаемые нормы Конституционной реформы вступили в силу
Стихийный самозахват земель идет в Павлодаре
Лошади особого назначения
Вышедшие из каменного молчания
Марат Султангазиев назначен акимом Алматинской области
Область Абай: первые шаги
94-е заседание Экономического совета СНГ состоялось в Нур-Султане
«Зеленая» экономика – конкурентоспособная экономика
Криминализировать бытовое насилие призывают в Казахстане
Сколько дней отдохнут казахстанцы в июле
Нурлан Уранхаев возглавил Абайскую область
Чем занимается "зеленый спецназ" Казахстана
Слухи о случаях холеры в стране насторожили казахстанцев
Знаменитый мавзолей Ахмета Яссауи оказался в зоне риска
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с представителями бизнеса – самое главное
Между Казахстаном и Россией возобновляется курсирование поездов – расписание
Четыре казахстанских вуза вошли в мировой рейтинг Times Higher Education
Экс-аким Кульсары объяснил скандальное видео с "закладкой наркотиков"
Отцу погибшего от рук террористов казахстанского солдата подарили автомобиль
Известные казахстанцы высказались о роли референдума в дальнейшей судьбе страны
В Казахстане в очередной раз переносят сроки введения GPP
Как отразятся на жизни казахстанцев новые поправки в Конституцию
Алихан Смаилов дал поручения по внедрению 5G в Казахстане
Коллекция средневековых монет заставляет по-новому взглянуть на прошлое Казахстана
Закон РК «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан»
Мошенники завлекают казахстанцев акциями компании "KAZ Minerals"
Отверткой в сердце: очевидцы рассказали об убийстве пассажира такси в Каскелене
ОСМС: мифы и реальность
Ситуация в Таджикистане может потребовать ввода военного контингента ОДКБ
Известные казахстанцы высказались о прошедшем референдуме
Назарбаев впервые высказался о находящихся под следствием родственниках
Повлияло ли льготное кредитование на стоимость автомобилей, ответил эксперт
Вице-премьер Тугжанов высказался о статусе русского языка в Казахстане

Читайте также

Президент
Национальный курултай – возрожденная
Президент , Россия
Касым-Жомарт Токаев прибыл в Санкт-Петербург
Президент
Следующее заседание Национального курултая пройдет в Туркес…
Президент
Полный текст выступления Касым-Жомарта Токаева на первом за…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]