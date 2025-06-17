Фото: пресс-служба президента РК

Как он отметил, Казахстан выступает за то, чтобы Центральная Азия стала эпицентром мира, устойчивой безопасности и продуктивного взаимодействия. Страна намерена продолжать борьбу с религиозным экстремизмом, терроризмом, сепаратизмом, наркотрафиком, незаконной торговлей оружием, миграцией и торговлей людьми.

Особого внимания требует борьба с международной киберпреступностью, в связи с чем Президент предложил наладить постоянные контакты между руководителями профильных ведомств.

Также Глава государства высоко оценил динамику культурно-гуманитарного сотрудничества между народами Центральной Азии и Китая. Открытие совместных культурных центров, развитие креативной индустрии и туризма были названы важными шагами в этом направлении.