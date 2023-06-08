Токаев призвал выделять больше ресурсов Международному фонду спасения Арала

Глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая на пленарном заседании Международного форума Астана, предложил провести Региональный климатический саммит в Казахстане в 2026 году под эгидой ООН, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Фото: пресс-служба акимата Кызылординской области

Президент отметил, что уровень воды в Сырдарье и Амударье к 2050 году снизится примерно на 15%. Чтобы предотвратить экологическую катастрофу в регионе, он призвал выделять больше ресурсов на поддержку Международного фонда спасения Арала.

«Проблема воды и изменение климата тесно связаны между собой. Центральная Азия – это регион, где водная безопасность может быть достигнута только путем тесного сотрудничества и эффективно подобранных совместных мер.

Для обсуждения этих и других вопросов, связанных с климатом в регионе, я предлагаю создать проектный офис стран Центральной Азии в Алматы и провести Региональный климатический саммит в Казахстане в 2026 году под эгидой ООН и других международных организаций», – сказал Токаев.