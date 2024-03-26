Токаев произвел ряд назначений в дипкорпусе

Подробную информацию об этом предоставили в пресс-службе Акорды, сообщает Kazpravda.kz

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Указами главы государства: Оналбаев Онталап Серикбаевич назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Исламской Республике Иран.

Буршаков Сатыбалды Ересович назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Республике Северная Македония. Он освобожден от должностей чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в государстве Израиль, чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Республике Кипр по совместительству.

Ембердиев Даулет Тазабекович назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в государстве Израиль.

Чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Социалистической Республике Вьетнам Тумыш Канат Кобыландыулы назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Королевстве Камбоджа, Лаосской Народно-Демократической Республике по совместительству.

Чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Королевстве Марокко Сайлаукызы Саулекуль назначена чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Республике Того по совместительству.

Указом главы государства чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Венгрии Абдрашов Жанибек Жараскан-улы освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Республике Северная Македония по совместительству.