Токаев прокомментировал "планы Москвы забрать северные области Казахстана"

Президент
Екатерина Елисеева
Глава государства Касым-Жомарт Токаев в интервью телеканалу "QAZAQSTAN" рассказал о разговоре с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным насчет территориального вопроса, передает корреспондент Kazpravda.kz.   

"Какими должны быть отношения Казахстана с Россией? Ходят разговоры о том, будто Москва "заглядывается на наши земли и готова забрать северные области", – задал вопрос журналист. 

"Что касается первого вопроса. Между Казахстаном и Россией подписан Договор о добрососедстве и союзничестве. Россия – это Богом нам данный сосед, с которым мы живем бок о бок на протяжении веков. Это предписано казахам судьбой, и мы не может это изменить. Напротив, мы должны продолжать укреплять политические, торгово-экономические и культурные связи. Это, прежде всего, отвечает стратегическим интересам Казахстана", – ответил Токаев. 

По второму вопросу Глава государства отметил, что, действительно, некоторые российские политики называли "своими землями" северные регионы Казахстана.

"Позвольте четко прояснить – это неразумные и неуместные заявления. Конечно, официальные власти, Кремль, не поддерживают такую позицию. Между руководством двух государств никогда не было территориальных споров. Владимир Путин лично заверил меня в том, что территориальный вопрос никогда не будет подниматься. Поэтому нет причин для беспокойства", – продолжил Касым-Жомарт Токаев.

Президент РК заявил, что границы Казахстана полностью определены и зафиксированы.

"Это признал весь мир. Никаких разногласий в отношениях между двумя странами никогда не было. Президент России продемонстрировал твердую приверженность этим принципам", – заверил Токаев. 

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