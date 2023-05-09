Токаев провел переговоры по вопросам двустороннего  сотрудничества с Путиным

Международное сотрудничество
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В рамках рабочего визита в Российскую Федерацию глава государства Касым-Жомарт Токаев провел обстоятельный разговор с президентом России Владимиром Путиным, передает Кazpravda.kz со ссылкой на пресс-секретаря президента Руслана Желдибая. 

Фото: t.me/Aqorda

В ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества.

Подчеркнута необходимость дальнейшего развития партнерства по широкому спектру торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей на основе взаимного уважения и в интересах народов двух стран.

#переговоры #президент #Касым-Жомарт Токаев

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