Токаев провел переговоры по вопросам двустороннего  сотрудничества с Путиным

В рамках рабочего визита в Российскую Федерацию глава государства Касым-Жомарт Токаев провел обстоятельный разговор с президентом России Владимиром Путиным, передает Кazpravda.kz со ссылкой на пресс-секретаря президента Руслана Желдибая.

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В ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества.

Подчеркнута необходимость дальнейшего развития партнерства по широкому спектру торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей на основе взаимного уважения и в интересах народов двух стран.