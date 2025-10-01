Фото: пресс-служба Президента РК

Глава государства подчеркнул, что без развития искусственного интеллекта невозможно выдержать глобальную конкуренцию. По его словам, сегодня цифровые системы и искусственный интеллект стали важнейшим условием суверенитета страны и движущей силой экономического роста.

– Поэтому мы поставили перед собой амбициозную цель: в течение трех лет превратить Казахстан в полноценную цифровую страну. Подробно об этом я говорил в своем Послании. В целом, в стране проделана большая работа в этой сфере. Сегодня более 92% государственных услуг доступны в онлайн-формате. В прошлом году доля безналичных платежей в стране превысила 85%. Только за первые шесть месяцев текущего года гражданам Казахстана было оказано 26 млн цифровых услуг, причем половина из них – через смартфоны. Это хорошие результаты. Вместе с тем следует отметить, что развитие ИИ идет очень быстрыми темпами, и это требует постоянного обновления наших подходов, – сказал Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев объявил, что заседание будет посвящено теме «Искусственный интеллект в образовании: возможности и вызовы».

Далее Президент подчеркнул, что мы живем в эпоху глубоких преобразований, когда ИИ оказывает определяющее влияние на развитие экономики, систем государственного управления, науки, и прежде всего, образования.