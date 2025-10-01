Открывая первое заседание Совета по развитию искусственного интеллекта, Президент Касым-Жомарт Токаев отметил особую важность данного мероприятия, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
Глава государства подчеркнул, что без развития искусственного интеллекта невозможно выдержать глобальную конкуренцию. По его словам, сегодня цифровые системы и искусственный интеллект стали важнейшим условием суверенитета страны и движущей силой экономического роста.
– Поэтому мы поставили перед собой амбициозную цель: в течение трех лет превратить Казахстан в полноценную цифровую страну. Подробно об этом я говорил в своем Послании. В целом, в стране проделана большая работа в этой сфере. Сегодня более 92% государственных услуг доступны в онлайн-формате. В прошлом году доля безналичных платежей в стране превысила 85%. Только за первые шесть месяцев текущего года гражданам Казахстана было оказано 26 млн цифровых услуг, причем половина из них – через смартфоны. Это хорошие результаты. Вместе с тем следует отметить, что развитие ИИ идет очень быстрыми темпами, и это требует постоянного обновления наших подходов, – сказал Глава государства.
Касым-Жомарт Токаев объявил, что заседание будет посвящено теме «Искусственный интеллект в образовании: возможности и вызовы».
Далее Президент подчеркнул, что мы живем в эпоху глубоких преобразований, когда ИИ оказывает определяющее влияние на развитие экономики, систем государственного управления, науки, и прежде всего, образования.
– Использование этой технологии напрямую влияет на национальную конкурентоспособность и суверенитет. Искусственный интеллект станет движущей силой этой трансформации. В этой связи речь идет не о лидерстве в мире или в нашем регионе. Наша главная цель – превратить Казахстан в передовое, цивилизованное государство. Многие ведущие страны уже признали искусственный интеллект стратегическим ресурсом XXI века, направляя на его развитие значительные инвестиции.
В Китае, например, действует государственный план «AI+», который предусматривает комплексную интеграцию ИИ-технологий в экономику, науку и социальную сферу. А в США реализуется стратегия закрепления мирового лидерства в этой области. Эти факты подтверждают, что в мире формируется совершенно новая парадигма развития, в центре которой находится искусственный интеллект. Казахстан не должен отставать от этих тенденций. Именно поэтому мы создали Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития, которое займется координацией и решением вопросов всестороннего внедрения ИИ-технологий, – сказал он.