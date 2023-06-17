Токаев рассказал о задачах, которые стоят перед казахстанским обществом

Президент
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Сагимбаева Баян
Выпускающий редактор


Глава государства Касым-Жомарт Токаев  представил свое видение будущего Казахстана, передает Кazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы президента.         

Фото: Kazpravda.kz

"Сегодня мы видим беспрецедентное обострение международной ситуации. Некоторые крупные страны пытаются буквально продавить свою повестку, навязать свои стандарты.

Причем столкновение различных, зачастую диаметрально противоположных идей и подходов сейчас происходит не только в геополитике или экономике, но затрагивает даже сферу культуры и духовных ценностей, другими словами, идеологию.
Это чревато самыми серьезными негативными последствиями для безопасного существования целого ряда государств и народов. Международная ситуация не внушает оптимизма, поэтому Республика Казахстан должна быть едина как никогда", - предупредил президент. 

Также глава государства поделился своим видением будущего Казахстана. 

"Если мы хотим стать сильной страной, мы должны вместе найти ответы на фундаментальные вопросы о том, какое будущее мы строим, в чем заключается наша национальная мечта, каким должен быть гражданин Казахстана, где наши точки опоры, в чем состоит миссия нашей страны.

Сегодня я хочу представить свое видение на этот счет. Перед нами стоит насущная задача совместить проводимые политические и экономические реформы с глубинными социокультурными переменами в обществе.

Мы должны продолжить свое движение вперед и постоянно работать над укреплением своих ценностей, методично избавляясь от всего, что мешает прогрессу страны. Только так мы получим новое качество нации и укрепим нашу многовековую государственность. Иначе мы окажемся на обочине истории и канем в Лету. Я прекрасно отдаю себе отчет в том, что какие-либо ценности невозможно внедрить специальным указом или законом. 

Различные концепции и доктрины без простых и понятных оснований имеют искусственный характер и обречены на провал. Становление любой жизнеспособной, устремленной в будущее идеологии – всегда результат совместного поиска государства и общества.

Мы должны гармонично объединить свои традиционные ценности с современными культурными нормами. Глядя на соотечественников – патриотичных, талантливых, смелых, образованных, целеустремленных, трудолюбивых – я с большим оптимизмом смотрю в будущее.

Я вижу, как наша молодежь, растущая в свободной и независимой стране, достигает больших высот в науке, образовании, музыке, кино, спорте и других сферах, показывая миру уникальность нашей страны, наше мировосприятие и нашу самобытность", - отметил Токаев. 

#президент #Касым-Жомарт Токаев #Туркестан #курултай

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