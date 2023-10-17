Токаев – руководителю CRRC: Казахстан заинтересован в глубокой локализации производства локомотивов

Президент
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Глава государства, находящийся с официальным визитом в Китае, принял в Пекине председателя правления и исполнительного директора CRRC Corporation Limited Сунь Юнцая, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК

Фото: пресс-служба президента РК

В ходе встречи с председателем правления и исполнительным директором CRRC Corporation Limited Сунь Юнцаем обсуждены вопросы сотрудничества в сфере машиностроения и железнодорожного транспорта.

Касым-Жомарту Токаеву было доложено, что в рамках Форума «Один пояс, один путь» будет подписано соглашение о сотрудничестве между АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» и CRRC на сумму 1,3 млрд долларов. Документ предусматривает приобретение 200 маневровых и магистральных тепловозов, создание инжинирингового и сервисных центров обслуживания в Казахстане.

Президент отметил, что наша страна заинтересована в глубокой локализации производства локомотивов с применением передовых технологий и созданием сервисных центров обслуживания железнодорожной техники. Он подчеркнул, что наша страна является ключевым транспортно-логистическим хабом, через который CRRC может получить доступ на рынки Евразийского пространства и Европы. Глава государства поддержал планы компании по инвестированию на эти цели 200 млн долларов.

«Отрадно, что на протяжении 20 лет Ваша корпорация плодотворно сотрудничает с нашей страной. За эти годы Казахстан приобрел у компании около 300 пассажирских вагонов и локомотивов, а также 6 тысяч грузовых вагонов. Ваша продукция надежно зарекомендовала себя в Казахстане. Уверен, что мы имеем все возможности вывести наши партнерские взаимоотношения на новый уровень», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

В свою очередь руководитель CRRC Сунь Юнцай выразил признательность за поддержку, которая оказывается его компании в Казахстане. По его мнению, за 20 лет работы на казахстанском рынке достигнуты очень хорошие показатели взаимовыгодного сотрудничества.

Корпорация CRRC Corporation Limited является крупнейшим в мире производителем железнодорожного транспорта, китайской компании принадлежит около 50% мирового рынка производства локомотивов.

 

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