Токаев сменил послов Казахстана в двух странах

Назначены послы Казахстана в Беларуси и во Вьетнаме, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

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Указами главы государства:

Байжанов Ерлан Сапарович назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Республике Беларусь, постоянным представителем при уставных органах СНГ по совместительству, он освобожден от должностей чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Социалистической Республике Вьетнам, чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Королевстве Камбоджа, Лаосской Народно-Демократической Республике по совместительству;

Тумыш Канат Кобыландыулы назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Социалистической Республике Вьетнам, он освобожден от должности заместителя министра иностранных дел Республики Казахстан.

Другим указом главы государства Бейсенбаев Аскар Асанович освобожден от должностей чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Республике Беларусь, постоянного представителя при уставных органах СНГ по совместительству.