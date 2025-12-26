Токаев утвердил меры по реформе госуправления

Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал указ о мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В соответствии с подпунктом 21) статьи 44 Конституции Республики Казахстан в целях повышения эффективности системы государственного управления ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Передать Комитету национальной безопасности Республики Казахстан функции и полномочия Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан по осуществлению государственного контроля
в сфере информатизации в части информационной безопасности критически важных объектов информационно-коммуникационной инфраструктуры.

2. Определить Комитет национальной безопасности Республики Казахстан правопреемником прав и обязательств Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан в соответствии с передаваемыми функциями и полномочиями.

3. Правительству Республики Казахстан совместно с Комитетом национальной безопасности Республики Казахстан в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

1) разработку необходимых законодательных поправок;

2) принятие иных мер по реализации настоящего Указа.

4. Комитету национальной безопасности Республики Казахстан внести на рассмотрение Президента Республики Казахстан проект Указа Президента Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Положение о Комитете национальной безопасности Республики Казахстан».

5. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Администрацию Президента Республики Казахстан.

6. Настоящий Указ вводится в действие со дня его подписания.

Президент Республики Казахстан К.Токаев

Астана, Акорда, 25 декабря 2025 года

№ 1139

