Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал Закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам определения страны происхождения товаров», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: пресс-служба президента РК

Первым блоком поправок внедрен Реестр казахстанских товаропроизводителей как объект информационно-коммуникационной инфраструктуры «электронного правительства», содержащий сведения о казахстанских товаропроизводителях и производимых ими товарах. Товаропроизводителям, включенным в Реестр, будут доступны меры государственной поддержки и обеспечен доступ к госзакупкам и закупкам субъектов квазигосударственного сектора.

В связи с введением Реестра исключены сертификаты СТ-KZ и индустриальные сертификаты, ранее использовавшиеся для подтверждения происхождения товара, а также административная ответственность за нарушение порядка при выдачи акта экспертизы.

Второй блок поправок направлен на дальнейшее совершенствование института внутристрановой ценности. В этих целях установлена обязанность крупных заказчиков утверждать и реализовывать программы развития внутристрановой ценности в соответствии с правилами, утверждаемыми Правительством.

Введен новый вид договора, направленный на развитие промышленности, – договор гарантированного закупа. По таким договорам предприятие обрабатывающей промышленности обязуется обеспечить поставку гарантированного объема товаров, произведенных на имеющихся производственных мощностях, на долгосрочной основе.

Третий блок поправок предусматривает внедрение и ведение Общего классификатора товаров, работ и услуг, обеспечивающего единую систему классификации товаров, работ и услуг через систематизацию кодов и наименований. Основными положительными эффектами от внедрения являются: унификация всех классификаторов; достаточная детализация видов и характеристик товаров и услуг для всех отраслей; прослеживаемость товарооборота; единая номенклатура; возможность корректной классификации и сквозной идентификации прослеживаемости товаров; минимизация теневой экономики.

Текст закона публикуется в печати.