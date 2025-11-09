Визит президента Касым-Жомарта Токаева в Вашингтон и участие в саммите «Центральная Азия — США» привлекли внимание зарубежных экспертов и аналитиков. Политологи считают, что присоединение Казахстана к Авраамовым соглашениям усиливает его имидж как ответственного посредника и конструктивного участника глобальных процессов, а саммит «С5+1» обозначил растущее значение Центральной Азии в мировой политике и экономике. Эксперты из США, Азербайджана и Грузии поделились мнением о ключевых моментах визита президента Токаева в Вашингтон.

Фото: Акорда

КАМРАН БОХАРИ: КАЗАХСТАН - РАСТУЩИЙ СОЮЗНИК ВАШИНГТОНА

Камран Бохари является старшим директором и одним из ключевых основателей Института стратегии и политики «New Lines» в Вашингтоне. Он преподает курс для магистрантов по Центральной Азии и евразийской геополитике в Программе по вопросам безопасности Джорджтаунского университета. По мнению аналитика, саммит «С5+1», состоявшийся 6 ноября в Белом доме, имеет чрезвычайно важное значение.

«Он демонстрирует, что США теперь подходят к Центральной Азии со стратегической позиции. Показательным является и момент проведения — саммит последовал за встречами президента Дональда Трампа с его коллегами из России и Китая, странами, которые традиционно имели гораздо большее влияние в регионе, чем Америка. Саммит сам по себе является свидетельством того, что Вашингтон повысил уровень своей политики в отношении Центральной Азии. Регион теперь имеет жизненно важное значение для американской стратегии, направленной на управление отношениями сразу с двумя главными мировыми соперниками», - высказал мнение эксперт.

Камран Бохари объясняет, почему отношения с Казахстаном становятся стратегически важными для США.

«Администрация Трампа реализует новую глобальную геостратегию, в рамках которой союзники и партнёры должны брать на себя большую ответственность за поддержание безопасности и стабильности в своих регионах. Казахстан — естественный лидер Центральной Азии и растущий союзник Вашингтона. Поэтому Астана играет ключевую роль в этой новой американской модели управления мировыми процессами — не только на региональном, но и на международном уровне», - отмечает Камран Бохари.

Аналитик назвал приоритетные направлениях казахстанско-американского сотрудничества, где он видит наибольший потенциал для роста в ближайшие годы.

«Есть четыре ключевых направления: развитие транскаспийской торговли через Средний коридор и другие транспортные проекты; снижение зависимости от Китая в сфере критически важных минералов, особенно редкоземельных элементов; энергетическая безопасность; а также содействие на Ближнем Востоке, что подтверждает объявление о присоединении Казахстана к Авраамовым соглашениям», - поделился мнением Камран Бохари.

В ходе визита лидера Казахстана глава США Дональд Трамп назвал Касым-Жомарта Токаева выдающимся президентом. По мнению американского аналитика, в период масштабных международных сдвигов значение имеет политический и дипломатический опыт президента Токаева.

«Как государственный деятель с долгой и выдающейся карьерой, начавшейся ещё в советскую эпоху, президент Токаев — архитектор многовекторной внешнеполитической доктрины Казахстана — играет важную роль в нынешнюю эпоху масштабных геополитических перемен», - сказал доктор Бохари.

ИЛЬЯС ГУСЕЙНОВ: СВЯЗУЮЩЕЕ ЗВЕНО МЕЖДУ ВОСТОКОМ И ЗАПАДОМ

Политолог, заведующий сектором Центра социальных исследований Азербайджана Ильяс Гусейнов отмечает, что саммит «С5+1» наглядно продемонстрировал растущую роль Центральной Азии в мировой экономике и политике.

«Саммит между странами Центральной Азии и США имеет особое значение, поскольку регион обладает огромным экономическим потенциалом. Здесь сосредоточены традиционные ресурсы — нефть и газ, а также значительный потенциал в области альтернативной и возобновляемой энергетики. Кроме того, регион богат редкоземельными минералами, что делает его особенно актуальным в современных условиях. Несмотря на присутствие крупных геополитических акторов, таких как Китай и Россия, Соединённые Штаты также стремятся укрепить своё участие в этом перспективном регионе. В будущем здесь может сформироваться геоэкономическая конкуренция между Китаем, Россией, Европейским Союзом и США. Дальнейшее развитие Центральной Азии во многом будет зависеть от способности стран региона действовать консолидировано, демонстрировать солидарность и единство позиций по ключевым вопросам. Важно, что существует взаимопонимание относительно оценки геополитической ситуации как в регионе, так и в мире в целом. Это позволяет Казахстану выступать связующим звеном между Востоком и Западом», — отметил политолог.

Отдельно эксперт остановился на идее Большой Центральной Азии, в рамках которой возможно расширение формата «С5+1» за счёт вовлечения других государств, включая страны Южного Кавказа.

«Этот саммит в формате «С5+1» при участии Соединённых Штатов может со временем перерасти во что-то большее. Азербайджан внимательно следит за процессами в Центральной Азии и потенциально может быть вовлечён в этот процесс как шестой участник. В этом контексте особое значение приобретает Средний коридор — маршрут, который становится важнейшим звеном торгово-экономических и логистических путей. Результаты этой конференции проявятся в перспективе, однако уже сейчас очевидно, что достигнутое политическое взаимопонимание и солидарность по стратегическим вопросам имеют большое значение для устойчивого развития региона и привлечения инвестиций», — добавил Ильяс Гусейнов.

Присоединение Казахстана к Авраамским соглашениям, по мнению азербайджанского политолога, в очередной раз демонстрируют взвешенность, многовекторность и сбалансированность политики, проводимой президентом Касым-Жомартом Токаевым.

«В этом контексте стоит рассматривать данный шаг как свидетельство нацеленности Казахстана на установление мира на Ближнем Востоке и его важной роли в Центральной Азии. Казахстан уже давно зарекомендовал себя как ответственная страна, средняя держава, а все предпринимаемые им шаги отличаются конструктивностью и проактивным подходом. При этом данное решение никоим образом не свидетельствует о том, что политика Казахстана идет вразрез интересам народа Палестины. В условиях сложной геополитической ситуации проведение сбалансированной политики - непростая, но необходимая задача», - отметил заведующий сектором Центра социальных исследований Азербайджана Ильяс Гусейнов.

НИКА ЧИТАДЗЕ: КАЗАХСТАН И АВРААМСКИЕ СОГЛАШЕНИЯ - ПРИМЕР ДЛЯ ДРУГИХ ГОСУДАРСТВ

Ника Читадзе, грузинский политолог, профессор Черноморского международного университета Грузии считает присоединение Казахстана к Авраамским соглашениям значимым решением, направленным на обеспечение международной стабильности.

«В мире существует множество конфликтных зон. По оценкам экспертов и международных исследовательских центров, занимающихся вопросами конфликтов, насчитывается более 300 конфликтных регионов. Все конфликты – будь то внутригосударственные или межгосударственные – должны урегулироваться на основе принципов международного права. В этом контексте можно лишь приветствовать политику Казахстана, который последовательно стремится к уважению этих принципов и активно участвует в соответствующих международных инициативах. Известно, что существует десять фундаментальных принципов международного права – среди них невмешательство во внутренние дела других государств, уважение территориальной целостности, нерушимость границ, соблюдение прав человека и другие», – рассказал политолог.

Ника Читадзе отметил, что усилия Казахстана в этом направлении будут играть значимую роль в дальнейшем укреплении мира и стабильности как на региональном, так и на глобальном уровне.

«Присоединение Казахстана к Соглашениям Авраама будет служить примером для многих других государств и народов – присоединиться к инициативе, направленной на урегулирование конфликтов, предотвращение конфронтации между народами и уважение принципов международного права. Окончательной целью всего этого должно стать установление мира и стабильности как в отдельных регионах мира, так и на всей нашей планете. Конечно же, это не является простой задачей – она весьма нелёгкая, учитывая тот факт, что на политической карте мира существует около 200 суверенных государств, а количество различных национальностей превышает 5 тысяч. Многие страны многонациональны, в них существуют пограничные конфликты и территориальные споры. Мы также знаем, что во многих случаях принципы международного права нарушаются: имеют место оккупированные территории и вмешательство одних государств во внутренние дела других», - выразил мнение эксперт.

В данном случае необходимы совместные усилия, – уверен профессор Черноморского международного университета Грузии.

«Учитывая, что влияние Казахстана в мировой политике и экономике растёт – благодаря территории страны, её геополитическому, геоэкономическому и геостратегическому положению, экономическому потенциалу, а главное – стремлению как властей, так и народа Казахстана способствовать установлению мира во всём мире, – можно надеяться, что Соглашения Авраама найдут практическое воплощение. В этом контексте сотрудничество между государствами приобретает особую значимость. Мнение и позиция Казахстана на международной арене, безусловно, должны учитываться», – подытожил Ника Читадзе.