Токаев в качестве почетного гостя принял участие в церемонии открытия конференции Doha Forum
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В ходе мероприятия будут обсуждены вопросы геополитики, экономического развития, новых технологий, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
Международное событие, которое проводится с 2003 года, в этом году проходит под девизом «Диалог, дипломатия и разнообразие» (Diplomacy, Dialogue and Diversity).
В ходе мероприятия в столице Катара будут обсуждены актуальные вопросы геополитики, экономического развития, новых технологий, искусственного интеллекта, энергетики и продовольственной безопасности.
Также состоится обмен мнениями по решению существующих проблем.
Как сообщалось, накануне Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Катар.