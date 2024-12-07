Токаев в качестве почетного гостя принял участие в церемонии открытия конференции Doha Forum

В ходе мероприятия будут обсуждены вопросы геополитики, экономического развития, новых технологий, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Международное событие, которое проводится с 2003 года, в этом году проходит под девизом «Диалог, дипломатия и разнообразие» (Diplomacy, Dialogue and Diversity).

В ходе мероприятия в столице Катара будут обсуждены актуальные вопросы геополитики, экономического развития, новых технологий, искусственного интеллекта, энергетики и продовольственной безопасности.

Также состоится обмен мнениями по решению существующих проблем.

Как сообщалось, накануне Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Катар.