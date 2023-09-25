Токаев встретился с главами правительств России, Беларуси и Кыргызстана

Касым-Жомарт Токаев провел в Акорде встречу с главами правительств России, Беларуси и Кыргызстана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Фото: пресс-служба президента РК

Приветствуя гостей, президент выразил им благодарность за поддержку международной промышленной выставки "Иннопром. Казахстан", которая впервые проводится в республике.

"Ваше участие в работе выставки, несомненно, придало ей особый статус и стало еще одним подтверждением нашей тесной торгово-экономической кооперации. Отрадно, что мероприятие сегодня превращается в устойчивую деловую площадку. В рамках выставки потенциальные партнеры и инвесторы ближе знакомятся с достижениями индустриального сектора наших стран, открывают новые возможности для реализации взаимовыгодных проектов", – подчеркнул глава государства.

Как отметил лидер Казахстана, увеличение количества совместных предприятий, крупных проектов в промышленности, энергетике, машиностроении, сельском хозяйстве и других секторах экономики отражается на неуклонном росте объемов внешней торговли стран – участниц союза, который в текущем полугодии составил 13%.

По словам Касым-Жомарта Токаева, Казахстан и Россия сохраняют высокую динамику взаимодействия в торговой, инвестиционной и промышленной сферах.

"Российские компании стабильно входят в пятерку ключевых инвесторов Казахстана. Сегодня с Россией у нас реализуется 40 крупных проектов на сумму 16,5 миллиарда долларов", – сказал президент.

Говоря об отношениях с Беларусью, Касым-Жомарт Токаев положительно оценил опыт в сфере производства сельхозтехники и машиностроения, общая стоимость проектов составляет около 180 миллионов долларов.

Глава государства также отметил поступательное развитие отношений с Кыргызской Республикой, сохраняется положительная динамика во взаимной торговле.

"За 7 месяцев торговля между нашими странами выросла на 13 процентов по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Большие перспективы открывает строительство Индустриального торгово-логистического комплекса на казахско-кыргызской границе", – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Обращаясь к главам правительств, президент Казахстана высказал мнение, что государства ЕАЭС обладают огромными резервами для существенного укрепления сотрудничества, поэтому следует активно использовать все возможности для их продвижения.

"Что касается Казахстана, то мы абсолютно привержены дальнейшему развитию интеграции в рамках Евразийского экономического союза. Считаем, что этот союз – очень перспективная интеграционная организация. Большие возможности кроются именно в экономическом потенциале данного Союза. Казахстан считает, что все государства – участники ЕАЭС должны строго придерживаться договора, который был подписан здесь в 2015 году, и заниматься вопросами именно экономической интеграции, развития торговли, открытия рынков наших стран для взаимного обмена товарами", – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства считает, что эффективность торгово-экономической кооперации тесно связано с раскрытием транзитно-транспортного потенциала, поэтому следует последовательно развивать транспортные возможности.

В выступлении также были отмечены возможности транзитного коридора Север – Юг с выходом на Иран, Персидский залив и Индию, железной дороги Казахстан – Туркменистан – Иран, маршрута Западная Европа – Западный Китай. Президент обратил особое внимание на потенциал Транскаспийского международного транспортного коридора.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев остановился на важности развития промышленной кооперации стран-участниц. Он напомнил о подписании в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета в мае текущего года документа по оказанию финансового содействия кооперации при реализации проектов промышленности. По его мнению, этот механизм станет хорошим стимулом для создания новых совместных производств.

В завершение встречи президент еще раз поблагодарил всех присутствующих за активное участие в проведении выставки и пожелал плодотворной работы и новых совместных проектов во благо процветания стран - участниц союза.