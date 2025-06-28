Токаев встретился с представителями мировой нейрохирургии

Президент
123

В резиденции Акорда Президент Касым-Жомарт Токаев принял представителей мировой нейрохирургии, прибывших в Астану для участия в X Всемирном конгрессе нейрохирургического общества имени Уолтера Эдварда Денди, передает Kazpravda.kz

Фото: Акорда

Приветствуя гостей, Глава нашего государства отметил, что проведение столь представительного форума в Казахстане свидетельствует о высоком признании достижений отечественной нейрохирургии. Он выразил уверенность, что Конгресс внесет важный вклад в развитие международного сотрудничества в сфере нейрохирургии, будет способствовать обмену передовым опытом и технологиями.

– Здоровье нации – это основа поступательного прогресса любой страны. Поэтому всестороннее развитие здравоохранения является одним из ключевых приоритетов нашей государственной политики. Казахстан вкладывает значительные средства в модернизацию медицинской инфраструктуры, подготовку специалистов, цифровизацию процессов и внедрение инновационных разработок в эту сферу, – сказал Президент.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Казахстан активно развивает высокотехнологичные направления медицины, уделяя особое внимание применению искусственного интеллекта в нейрохирургии. Он отметил, что нейронаука в нашей стране успешно прогрессирует благодаря внедрению цифровых и роботизированных технологий.

Президент высоко оценил вклад участников в развитие мировой медицины.

– Каждый из вас – специалист высочайшего уровня, благодаря которому были спасены тысячи жизней. Вас объединяет общая благородная миссия – даже в крайне сложных случаях дарить людям шанс на выздоровление. Ваше присутствие здесь и проведение в Астане конгресса нейрохирургов в очередной раз подтверждает, что у медицины нет границ. Нейрохирургия – это отрасль, в которой особое значение имеют наука и инновации, – сказал он.

Глава государства также выразил заинтересованность Казахстана в расширении международного сотрудничества, нацеленного на обмен опытом и трансферт медицинских технологий.

– Мы видим большой потенциал в развитии медицинского туризма, особенно в таких высокотехнологичных отраслях, как нейрохирургия. Готовы выстраивать устойчивые трансграничные связи для достижения прогресса в этой сфере, – предложил Президент.

В свою очередь участники подчеркнули большие возможности Казахстана в развитии нейрохирургии и выразили поддержку дальнейшему взаимодействию, в том числе в обучении специалистов и обмене передовыми технологиями.

В завершение Касым-Жомарт Токаев поблагодарил гостей за содержательную и продуктивную беседу.

Глава государства поручил министру здравоохранения активизировать усилия по внедрению передовых технологий в нейрохирургию и в медицину в целом, а также проработать предложения главы Национального центра нейрохирургии Серика Акшулакова о заключении межправительственных соглашений с соседними странами по лечению в Казахстане иностранных граждан.

На встрече также выступили президент нейрохирургического общества имени Уолтера Эдварда Денди, профессор нейрохирургии Университета Джорджа Вашингтона (США) Салим Абдулрауф; научный руководитель и почетный президент Национального медицинского исследовательского центра нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко (Россия) Александр Коновалов, руководитель отделения детской нейрохирургии и краниофациальной хирургии больницы Great Ormond Street, профессор детской нейрохирургии University College London (Великобритания) Нур уль Овейс Джилани, директор департамента Гамма-нож и стереотаксической нейрохирургии Исследовательской больницы Humanitas IRCCS (Италия) Пьеро Пикоцци, министр здравоохранения Акмарал Альназарова, председатель правления АО «Национальный центр нейрохирургии» Серик Акшулаков.

#медицина #Касым-Жомарт Токаев #нейрохирургия

Популярное

Все
Машиностроение – ключ к долгосрочному устойчивому росту ВВП
Бейбит Жукаев впервые сыграет в основной сетке турнира серии "Большого шлема"
Казахстан и Монголия нацелены на укрепление взаимодействия
«Тұмар» называет победителей
Вода придет на поля
Родители – главная ролевая модель для ребенка
Елена Брусиловская: Мы работаем для людей
В спектакле «Чтобы помнили» участвовали молодые артисты из разных стран
Награда за профессионализм
Пример служения Отечеству
Незаконно ловили судака
Обеспечить контрольную функцию на территории
Они – источник вдохновения!
Правовое равенство и справедливость
Информационное крыло Ассамблеи народа Казахстана
Из Рабочего поселка – в Париж
Вызовы современности: милитаризация и ядерная безопасность
Высадить легко, да вырастить непросто
Газета как традиция
Законодательная поддержка реформ
День столицы: сколько дней отдохнут казахстанцы в начале июля
Закон Республики Казахстан
В Актобе построен новый завод по производству агрохимикатов
В Улгили выпускают стекло жамбылской закалки
День полиции отмечают сегодня в Казахстане
Дожди с градом обрушатся на Казахстан
Совбез ООН собрался на экстренное заседание
Президент подписал закон об амнистии к 30-летию Конституции РК
Ураган не щадил никого
Очередной циклон с дождями и грозами надвигается на Казахстан
Двум казахстанцам вернули зрение путем трансплантации роговицы
В Павлодаре выявлены грубые нарушения в работе филиала Национального центра экспертизы
Трамп: Ключевые ядерные объекты Ирана полностью уничтожены
Бублик одержал победу на турнире ATP 500 в Германии
Когда региональная сила становится мировым аргументом
Госслужащие пробежали антикоррупционный марафон в Семее
Polpharma Group расширяет инвестиции в Казахстан
Видеть в повседневном вечное
МИД Казахстана сделал заявление по ситуации на Ближнем Востоке
«Пасынки степи»: атырауский писатель рассказал о своей книге столичным читателям
Новая трикотажная фабрика работает на полную мощность
В Семее суд вынес решение о сносе 12 новых жилых комплексов
В Костанайской области строится завод по производству автокомпонентов
Антикор отреагировал на жалобы водителей фур в Актюбинской области
Алматинские врачи столкнулись с редчайшей патологией в мире
Аграрии Туркестанской области собирают первый урожай арбузов
Назначен новый министр обороны Казахстана
Закон и Порядок – основа созидания Справедливого Казахстана
В Атырауской области начался прием заявок на льготную ипотеку для медиков
Жителя области Жетісу пожизненно лишили водительских прав
Новый завод открыли в Атырау
Годовая мощность ветряной станции в Жезказгане составит 330 млн кВт·час
Алматинцев предупредили о неспокойной ночи
Новый рекреационный парк открыли в Сатпаеве
В Приаралье появится сеть метановых автозаправок
В Жезказгане построят современный Дворец школьников
В Уральске реконструируют набережную
Новая услуга появилась в приложении eGov Mobile
Дожди с грозами и ветром ожидают казахстанцев в эти выходные
Главе государства показали пассажирский вагон казахстанского производства

Читайте также

Работники СМИ получили квартиры от имени Президента
Актуальные вопросы обсудили на заседании ВЕЭС в расширенном…
Токаев в Минске встретился с Наследным принцем Абу-Даби
Токаев принял участие в заседании Высшего Евразийского экон…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]