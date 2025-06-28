В резиденции Акорда Президент Касым-Жомарт Токаев принял представителей мировой нейрохирургии, прибывших в Астану для участия в X Всемирном конгрессе нейрохирургического общества имени Уолтера Эдварда Денди, передает Kazpravda.kz

Фото: Акорда

Приветствуя гостей, Глава нашего государства отметил, что проведение столь представительного форума в Казахстане свидетельствует о высоком признании достижений отечественной нейрохирургии. Он выразил уверенность, что Конгресс внесет важный вклад в развитие международного сотрудничества в сфере нейрохирургии, будет способствовать обмену передовым опытом и технологиями.

– Здоровье нации – это основа поступательного прогресса любой страны. Поэтому всестороннее развитие здравоохранения является одним из ключевых приоритетов нашей государственной политики. Казахстан вкладывает значительные средства в модернизацию медицинской инфраструктуры, подготовку специалистов, цифровизацию процессов и внедрение инновационных разработок в эту сферу, – сказал Президент.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Казахстан активно развивает высокотехнологичные направления медицины, уделяя особое внимание применению искусственного интеллекта в нейрохирургии. Он отметил, что нейронаука в нашей стране успешно прогрессирует благодаря внедрению цифровых и роботизированных технологий.

Президент высоко оценил вклад участников в развитие мировой медицины.

– Каждый из вас – специалист высочайшего уровня, благодаря которому были спасены тысячи жизней. Вас объединяет общая благородная миссия – даже в крайне сложных случаях дарить людям шанс на выздоровление. Ваше присутствие здесь и проведение в Астане конгресса нейрохирургов в очередной раз подтверждает, что у медицины нет границ. Нейрохирургия – это отрасль, в которой особое значение имеют наука и инновации, – сказал он.

Глава государства также выразил заинтересованность Казахстана в расширении международного сотрудничества, нацеленного на обмен опытом и трансферт медицинских технологий.

– Мы видим большой потенциал в развитии медицинского туризма, особенно в таких высокотехнологичных отраслях, как нейрохирургия. Готовы выстраивать устойчивые трансграничные связи для достижения прогресса в этой сфере, – предложил Президент.

В свою очередь участники подчеркнули большие возможности Казахстана в развитии нейрохирургии и выразили поддержку дальнейшему взаимодействию, в том числе в обучении специалистов и обмене передовыми технологиями.

В завершение Касым-Жомарт Токаев поблагодарил гостей за содержательную и продуктивную беседу.

Глава государства поручил министру здравоохранения активизировать усилия по внедрению передовых технологий в нейрохирургию и в медицину в целом, а также проработать предложения главы Национального центра нейрохирургии Серика Акшулакова о заключении межправительственных соглашений с соседними странами по лечению в Казахстане иностранных граждан.

На встрече также выступили президент нейрохирургического общества имени Уолтера Эдварда Денди, профессор нейрохирургии Университета Джорджа Вашингтона (США) Салим Абдулрауф; научный руководитель и почетный президент Национального медицинского исследовательского центра нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко (Россия) Александр Коновалов, руководитель отделения детской нейрохирургии и краниофациальной хирургии больницы Great Ormond Street, профессор детской нейрохирургии University College London (Великобритания) Нур уль Овейс Джилани, директор департамента Гамма-нож и стереотаксической нейрохирургии Исследовательской больницы Humanitas IRCCS (Италия) Пьеро Пикоцци, министр здравоохранения Акмарал Альназарова, председатель правления АО «Национальный центр нейрохирургии» Серик Акшулаков.