Токаев: Выборы в Курултай состоятся в августе

Президент
141

Фото: Акорда

Президент Касым-Жомарт Токаев объявил месяц проведения выборов в Курултай, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

 «Как Глава государства считаю крайне важным заблаговременное оповещение о событиях, имеющих большое значение для нашей страны. Поэтому сразу же после вступления Конституции в силу мною будет подписан Указ о проведении выборов в однопалатный Курултай. Выборы состоятся в августе текущего года. Специально говорю об этом заранее, чтобы партии имели четкий горизонт планирования и необходимый запас времени для надлежащей подготовки к выборной кампании. Таким образом, у партий будет достаточно времени, то есть около пяти месяцев, чтобы провести соответствующую работу с избирателями», - сказал он на встрече с учеными. 

По его словам, выборы в Курултай станут началом процесса масштабной «перестройки» всей политической системы Казахстана. При этом, отметил Президент, крайне важно, чтобы проводимые политические и экономические преобразования были тесно увязаны с положительными «ментальными» переменами в обществе.

Популярное

Все
Рассмотрены перспективные направления
От практики – к профессии
Курсанты почтили память героев
Металлург продолжает традиции номадов
Помогли спасти детскую жизнь
Отважный воин из Каргалы
Афиша, которая помнит больше, чем зрители
Новая роль востоковедения
Основа инновационного развития
Все дороги ведут в храм
Казахстан – Узбекистан: культурные мосты и народная дипломатия
Маленький герой Марса
Луна: возвращение к колыбели
Век великой экспансии
Как формировалась воинская элита
Труды аль-Фараби – наш интеллектуальный ориентир
От высоких гор – к большой мечте
И золото саков, и угольная шахта
Ущерб в 4 млрд тенге: из Грузии экстрадировали подозреваемого в хищении средств «Транстелекома»
Где бьется сердце Сарыжара
В Нацгвардии внедряют камеры ИИ
В Нацгвардии – литературный челлендж
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
Мемориальный музей Шокана Уалиханова переживает второе рождение
В Астане появятся новые точки притяжения
МВД напомнило водителям о проверке документов
Весенняя непогода накроет Казахстан
Дожди со снегом надвигаются на Казахстан
Астана-2030 в центре легкоатлетического мира
Китайский блогер-миллионник получила госнаграду в Казахстане
Токаев сменил двух командующих войсками ВС РК
Через мост коммуникаций, по цепочке знаний
Мошеннические звонки под видом медработников участились в Казахстане
Поток туристов в Алматы превысил двух млн человек
В США вводят стопроцентные пошлины на импортные лекарства
Бектенов обозначил машиностроение одним из приоритетов экономического роста страны
Результат слаженной командной работы
Киноплощадка будущего появится в Алматинской области
Смертельное ДТП с Zeekr в Алматы: глава МВД рассказал о ходе расследования
Спасибо за мужество и стойкость
Гвардеец играет на пяти музыкальных инструментах
Возводятся объекты военной инфраструктуры
Гвардейцы встретились со школьниками в Астане
Военная семья – надежный тыл: семья Таубаевых
Нацгвардия получила новые служебные авто
Наурызнама: национальные узоры в форме и на технике гвардейцев
Гвардейцы стали победителями весеннего бала в преддверии Наурыза
Гвардеец знает наизусть около 100 кюев
Роналду начал переговоры о возвращении в Европу
В воинской части 5451 Нацгвардии провели церемонию «Тұсаукесер»
Нацгвардия МВД РК лидировала на чемпионатах по қазақ күрес и спортивному самбо
В Атырау начал работу особенный магазин
Тарифы снизятся, расход уменьшится
Военнослужащие провели благотворительную акцию в Павлодаре
Опубликован текст новой Конституции Казахстана
Рост сельхозпроизводства зафиксирован в Казахстане
Ерлан Кошанов: Наш народ сделал свой исторический выбор
Референдум – 2026: весь личный состав МВД переведен на усиление
Встречи с личным составом
День открытых дверей для студентов провели в Нацгвардии

Читайте также

Президент подписал Указ о награждении госнаградами ученых
Президент поздравил ученых с профессиональным праздником
Касым-Жомарт Токаев поздравил Дину Исламбекову и Надежду Ря…
Токаев приветствовал достижение соглашения о перемирии на Б…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]